2016 revisitado

Com a Fundação Iberê Camargo e a Bienal do Mercosul em crise, as exposições de artistas locais reafirmaram a força da arte visual gaúcha e projetos como a Noite dos Museus apontaram novos caminhos a serem percorridos.

Clique na imagem abaixo e confira um resumo do ano na área em mais um capítulo da retrospectiva cultural da temporada.

Foto: Reprodução / Arte ZH

