"Guernica", de Picasso, comemora 80 anos em 2017 e é celebrada pelo mundo

Ao apresentar Guernica na abertura da Exposição Internacional de Paris, em 1937, Pablo Picasso (1881–1973) alertou: "Não é uma pintura de bom gosto para decorar apartamentos. Ela é uma arma de ataque e defesa contra um inimigo terrível chamado fascismo." Em Paris, o pintor lia horrorizado as reportagens acerca do bombardeio da força aérea alemã sobre Guernica, em 26 de abril daquele ano. Ao receber uma encomenda do governo republicano espanhol, decidiu denunciar a barbárie que depois seria considerada um teste para os bombardeios aéreos na II Guerra Mundial (1939–1945). O regime nazista apoiava o ditador Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola.



Em 2017, o Museu Reina Sofía comemora também os 25 anos que marcam a chegada do quadro na instituição Foto: Joaquín Cortés / Divulgação Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Passados 80 anos, a obra tornou-se uma denúncia universal das catástrofes da guerra. Pintada em preto e branco, com quase oito metros de largura por quatro de altura, a pintura é vista por mais de 3 milhões de visitantes todo ano no Museu Reina Sofía, em Madri. Para comemorar o 80º aniversário da obra e os 25 anos em que está sob sua guarda, a instituição realiza, entre 4 de abril e 4 de setembro, a exposição Piedad y Terror en Picasso: El Camino a Guernica.



A mostra contextualizará o quadro na produção de Picasso e reunirá 150 trabalhos do artista vindos de 30 instituições de todo o mundo, entre elas Centre Georges Pompidou de Paris, a Tate Modern de Londres e o MoMA e o Metropolitan de Nova York. De acordo com o Reina Sofía, será possível ver a transformação pela qual a arte de Picasso passa, "do otimismo inicial do cubismo à busca nos anos 1930 por uma imagem do mundo que recaísse entre a beleza e a monstruosidade."

Picasso trabalhou na pintura entre 1 de maio e 4 de junho de 1937, em seu estúdio em Paris Foto: Dora Maar / Divulgação Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

O Reina Sofía também celebrará a obra com novas publicações e um arquivo digital de documentos que será disponibilizado no site do museu. Um dos livros mapeará os lugares por onde o quadro passou em seu período de "exílio" – entre eles o Brasil. Em 1953, a obra foi exibida na 2ª Bienal de São Paulo após uma longa negociação com o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). A pintura estava sob custódia americana a pedido do próprio Picasso, que não autorizou sua exibição na Espanha até que o país voltasse a ser uma democracia. A pintura desembarcaria na Espanha só em 1981, inicialmente sob os cuidados do Museu do Prado. A "Bienal da Guernica", como ficou conhecida, rendeu anedotas: os montadores teriam retirado a preciosa carga de um caminhão atolado na lama do Parque Ibirapuera, que ainda estava em construção. Diante da obra exposta, houve quem debochasse e, por outro lado, quem se deslumbrasse.

A façanha não deve ocorrer novamente, segundo Paulo Miyada, curador do Instituto Tomie Ohtake, que recebeu no ano passado a retrospectiva Picasso: Mão Erudita, Olho Selvagem. Além dos custos estratosféricos de transporte e segurança, retirá-la do Reina Sofía seria como retirar a Monalisa do Louvre.

– A obra só viajou por um compromisso direto do Picasso na época. Ele entendeu que Guernica atestava uma situação política europeia que precisava ser discutida em todo o mundo – diz Miyada.

"Guernica" tem 349,3 cm de altura por 776,6 cm de largura Foto: Joaquín Cortés/Román Lores / Divulgação Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Alegorias mantêm obra contemporânea

O ano de 2017 reserva outras homenagens ao quadro, com atividades nos museus do Louvre (Paris), ThyssenBornemisza (Madri) e Picasso (Barcelona), entre outros. O Louvre se adiantou à efeméride e apresentou um ciclo de filmes sobre a obra em janeiro, exibindo curtas de diretores como Alain Resnais e Emir Kusturica. Na ocasião, o cineasta Carlos Saura, que tem um projeto de filme sobre a criação do quadro, ministrou uma masterclass e assumiu ser obcecado pela pintura.

Se para uns a obra tem qualidades cinematográficas – o grande formato, as narrativas que se desenrolam em seu interior –, para outros, seus movimentos a aproximam da dança. É o caso da produtora cultural Laura Haddad, diretora do espetáculo Guernica, em cartaz em Curitiba até o dia 5 de março. Segundo Laura, a montagem ambiciona construir "uma tela viva" e sua itinerância deve chegar a Porto Alegre, embora não tenha datas fechadas.

– É uma tela universal, um clamor por justiça, contra todos os regimes políticos totalitários que vemos ainda hoje. É só ver a situação de Aleppo (Síria), do Congo, do Haiti – explica a diretora.

Um dos motivos dessa atualidade, na avaliação de Paulo Miyada, é que a obra não registra fatos específicos, mas utiliza alegorias como o cavalo atormentado e a figura que segura uma lâmpada:

– É uma pintura que conta uma história, mas que faz isso numa espacialidade inusual, com figuras sem verossimilhança, em preto e branco, usando dobras e fragmentações que são uma herança do cubismo. Isso tudo nos afasta de uma descrição documental do evento e enfatiza a potência emotiva e dramática da representação. É mais tocante reencontrar a tragédia da Guernica pela pintura do Picasso do que pelas fotos dos bombardeios ou os dados sobre os mortos.

Galeria de fotos mostra as etapas de criação da obra:



Assista a uma animação em 3D da pintura:



Veja alguns estudos feitos por Picasso para a obra:

Foto: Reprodução / Divulgação Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Foto: Reprodução / Divulgação Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Foto: Reprodução / Divulgação Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

