Yoko Ono convoca brasileiras a enviarem relatos de violência

Em um texto em primeira pessoa, Yoko Ono lançou uma convocatória pedindo relatos de brasileiras que sofreram abuso doméstico. A proposta da artista japonesa é reunir os depoimentos na exposição O Céu Ainda é Azul, Você Sabe..., com abertura no dia 1º de abril no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.



A proposta integra a instalação Emergir, criada em 2013, na qual Yoko reúne fotografias dos olhos e relatos de mulheres que sofreram violência no ambiente doméstico. Para participar, basta enviar um depoimento para o e-mail estamosemergindo@gmail.com ou para o número de WhatsApp (11) 98900-6773.

"Escreva seu depoimento em suas próprias palavras e descreva-o da melhor forma que encontrar. Você pode assinar seu nome, se quiser, mas não use seu nome completo. (...) Espero muito que participem. Yoko Ono. Março, 2017", diz o anúncio da artista.

Com curadoria do crítico islandês Gunnar B. Kvaran, a exposição trará 65 obras da artista, criadas a partir de 1955 e todas voltadas à interação entre o espectador e a arte. Segundo o Instituto Tomie Ohtake, a viúva de John Lennon ainda não confirmou se estará presente na abertura da mostra.

