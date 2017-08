Ilustrador transforma Laçador, Parcão e outros pontos turísticos de Porto Alegre usando manipulação 

Surreal

Usando manipulação digital, o ilustrador Israel Severo transformou fotografias de pontos turísticos de Porto Alegre em cenas surreais. Ele apresenta o trabalho na exposição Olha de Novo, que será inaugurada nesta quarta-feira (9/8), às 13h, na Biblioteca Sicredi (Av. Assis Brasil, 3940 – térreo), em Porto Alegre. A mostra tem entrada franca e pode ser visitada até 6 de setembro, de segundas a sextas, das 9h às 18h.

Severo trabalhou a partir de fotografias feitas por ele mesmo e por Gerson Turelly, depois fez intervenções com ilustração e manipulação digital. Segundo o autor, as imagens misturam "fotografia, ilustração e 3D a fim de desenvolver imagens com emoção e conseguir o melhor resultado". A intenção foi criar imagens divertidas que despertem as memórias que as pessoas têm dos espaços turísticos da cidade.

O exposição integra a programação da Quarta Cultural, uma iniciativa do Sicredi em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Foto: Israel Severo / Divulgação

Quarta Cultural Sicredi – Olha de Novo

Abertura quarta-feira (9 de agosto), às 13h

Visitação de 10 de agosto a 6 de setembro, de segundas a sextas, das 9h às 18h

Biblioteca Sicredi (Av. Assis Brasil, 3940 – térreo), em Porto Alegre

Entrada franca

Foto: Israel Severo / Divulgação

Foto: Israel Severo / Divulgação

Foto: Israel Severo / Divulgação

Foto: Israel Severo / Divulgação

Foto: Ilustração de Israel Severo / Divulgação

Foto: Israel Severo / Divulgação

Foto: Israel Severo / Divulgação