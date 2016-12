Cinema em Porto Alegre: confira os filmes que estreiam nesta semana

Dica de programação

Zero Hora

Por: Zero Hora

PASSAGEIROS (Pré-estreia)

Em viagem ao espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado e precisam salvar os colegas que se encontram em sono profundo. Cotação: Bom

De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

Ficção científica, 12 anos (Passengers). EUA, 2016, 117min.

Onde ver:

Cópias 3D dubladas: Cineflix Total e Cinespaço Wallig

Cópias 3D legendadas: Cinemark Barra, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas

Adriana Amaral: Carrie Fisher e a força das mulheres na cultura pop



ANIMAIS NOTURNOS

Mulher recebe livro escrito por seu ex-marido e, durante a leitura, acaba recordando traumas de seu passado.

Cotação: Muito bom

De Tom Ford. Com Amy Adams e Jake Gyllenhaal.

Drama/Suspense, 16 anos (Nocturnal animals). EUA, 2016, 117min.

Onde ver: Cinemark Barra, Espaço Itaú, GNC Moinhos

"A bela e a fera": com cena extra de Emma Watson, Disney divulga novo vídeo



A ÚLTIMA LIÇÃO

Em sua festa de 92 anos, mulher avisa aos familiares que escolheu o dia em que irá morrer, e decisão gera conflitos.

Sem cotação

De Pascale Pouzadoux. Com Marthe Villalonga e Sandrine Bonnaire.

Drama, 14 anos (La dernière leçon). França, 2015, 105min.

Onde ver: Guion Center

Com direção de Ridley Scott, "Alien: Covenant" tem trailer divulgado



ESTADOS UNIDOS PELO AMOR

Na Polônia em 1990, quatro mulheres decidem mudar suas vidas e buscar a felicidade.

Cotação: Excelente

De Tomasz Wasilewski. Com Julia Kijowska.

Drama, classificação não indicada (Zjednoczone stany milosci). Polônia/Suécia, 2016, 104min.

Onde ver: Guion Center

Rodrigo Teixeira consolida prestígio com filmes como "Frances Ha" e "A bruxa"



INVASÃO ZUMBI

Durante viagem de trem, pai e filha deparam com ataque de mortos-vivos. Cotação: Muito bom.

De Yeon Sang-ho. Com Gong Yoo.

Ação/Terror, 14 anos (Busanhaeng). Coreia do Sul, 2016, 118min.

Onde ver:

Cópias dubladas: Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú e GNC Praia de Belas

Cópias legendadas: Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas

Leia a crítica de Roger Lerina sobre Invasão zumbi

* Cotações pela equipe de ZH: Daniel Feix, Marcelo Perrone e Roger Lerina.