Então é Natal: confira sete filmes disponíveis em serviços de streaming para comemorar o feriado

Bom Velhinho no cinema

Natal é época de se reunir com a família, trocar presentes e recarregar as energias para o ano seguinte. E o que não faltam são obras que tentam traduzir esse ambiente – no cinema, são comuns filmes temáticos sobre a época do Papai Noel. O Segundo Caderno indica, abaixo, sete longas que são perfeitos para entrar no clima do Natal.

1. Meu papai é Noel (1994)

Papai Noel se acidenta no telhado de Scott Calvin (Tim Allen), um vendedor de brinquedos, e fica impossibilitado de continuar suas entregas. Resta a Scott continuar o trabalho. A Netflix também tem em seu catálogo as sequências Meu papai é Noel 2 (2002) e Meu papai é Noel 3 (2006)

2. Os fantasmas de Scrooge (2009)

Talvez um dos personagens anti-Natal mais conhecidos do cinema e da literatura – competindo de perto com a próxima indicação desta lista –, o milionário mesquinho Ebenezer Scrooge (nesta animação, "interpretado" por Jim Carrey) odeia a data, maltrata seu assistente (Gary Oldman) e ignora o seu sobrinho (Colin Firth). Quando é visitado pelos espíritos do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro, repensa sua vida.

3. O Grinch (2000)

Também vivido por Jim Carrey, o Grinch, um monstrengo verde e mal-humorado, odeia o Natal e planeja um modo para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva: entrar na casa das pessoas e roubar tudo que tenha a ver com o Natal.

4. O estranho mundo de Jack (1993)

A animação de 1993, feita em stop-motion, conta a história de Jack Skellington. Habitante da Cidade do Halloween, ele abre um portal para a Cidade do Natal. Maravilhado com o lugar que conheceu, ao voltar para sua cidade de origem, Jack elabora um plano para sequestrar o Papai Noel. Dirigido por Henry Selick, o filme é baseado em um poema do cineasta Tim Burton.

5. Um Natal brilhante (2006)

Protagonizado por Matthew Broderick (o clássico Ferris Bueller, de Curtindo a vida adoidado) e Danny DeVito, esta comédia mostra um pai de família empolgado com as tradições natalinas que se vê contraposto por um vendedor de carros que se torna seu vizinho – situação que cria entre os dois uma rivalidade com clima natalino.

6. A very Murray Christmas (2015)

No especial de Natal de Bill Murray na Netflix, o ator faz uma homenagem aos programas de entretenimento típicos da data – neste média-metragem, ele recebe amigos, como George Clooney, Chris Rock e Maya Rudolph, para cantar e fazer piadas.

7. Pee-wee's big Holiday (2016)

Neste especial da Netflix, o clássico personagem Pee-wee Herman, criado e vivido pelo ator Paul Reubens, tira umas férias de sua cidade e acaba se encrencando com um grupo de mulheres que querem casar com ele, com um homem que quer fazê-lo ser menos certinho e com ladras de banco que o sequestram.