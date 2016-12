Gravações de "Sex and the City 3" devem começar em 2017 

Cinema

Os fãs da série Sex and the City receberam uma boa notícia neste final de ano. Segundo informações do site RadarOnline, as filmagens do terceiro filme da série devem começar já na metade de 2017.

– Todas as artistas assinaram oficialmente a participação no novo filme. O projeto está pronto e o roteiro foi aprovado por todas –, disse uma fonte ao portal americano.

O anúncio veio depois de rumores sobre a recusa de Sarah Jessica Parker, 51 anos, de participar das gravações por não ter gostado do roteiro. A protagonista teria refutado o projeto inicial por mostrar as personagens de uma forma mais "madura".

– Agora, todas estão felizes com o rumo que as coisas tomaram e mal podem esperar para trabalharem juntas novamente – , complementou a fonte ao site.