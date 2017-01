Boa em documentários e séries, Netflix vai mal nos filmes ficcionais 

Frustrante

Quando a Netflix lançou o filme original Beasts of No Nation, em 2015, o ânimo dos cinéfilos despertou com a possibilidade de a gigante do streaming se tornar uma grande produtora de longas-metragens. Mas, mais de um ano depois, a empresa mostrou problemas para se firmar nesse segmento, apresentando filmes pouco inspirados e menos ainda inventivos.

Em seu catálogo de lançamentos originais despontam: comédias sofríveis com Adam Sandler e Kevin James, um mal-sucedido documentário ficcional sobre mascotes de torcidas nos Estados Unidos, o frustrante terror Rebirth, o pretensioso Tallulah e o sem sal Amizades Improváveis, que tenta, desesperadamente, tornar-se uma nova e atualizada versão de As Vantagens de Ser Invisível (2012).

Um problema talvez seja a necessidade de se agarrar ao passado nessas apostas. Os remakes e as continuações não deram certo – a exemplo de O Tigre e o Dragão: A Espada do Destino, que revisita o filme de Ang Lee lançado em 2000. Além disso, a Netflix investiu milhões em uma parceria com Adam Sandler, resultando em filmes como The Ridiculous 6 e Zerando a Vida, que têm, respectivamente, 0% e 5% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que compila as críticas da imprensa na América do Norte. E o ator ainda tem contrato para mais um filme. Mais do que isso, segundo Ted Sarandos, diretor de conteúdo da empresa, Sandler deve renovar a parceria para mais produções.

Entre produções como a biografia de Barack Obama Barry, de Vikram Gandhi, foram mais de 10 longas-metragens ficcionais lançados em 2016 – alguns produzidos fora dos EUA, como o espanhol 7 Años, de Roger Gual. Para 2017, algumas produções são promissoras de mudança nesse cenário de pouca relevância. São os casos do drama baseado na animação japonesa Deathnote, que será dirigido por Adam Wingard, e do filme de guerra War Machine, que o cineasta David Michôd está adaptando do livro homônimo de Michael Hastings.

O certo é que a empresa ainda não definiu um padrão de qualidade para seus longas ficcionais originais. E poucos ainda são os astros cooptados para seus projetos – o que também parece estar mudando (Deathnote será estrelado por Willem Dafoe, e War Machine, por Brad Pitt). O caminho da inovação, no entanto, que já foi trilhado em seriados como House of Cards e em documentários como Winter on Fire: Ukraine¿s Fight for Freedom, talvez só venha quando diretores mais gabaritados assumirem postos de comando – a exemplo do que fez sua concorrente Amazon, que chamou Woody Allen para pilotar a série Crisis in Six Scenes.