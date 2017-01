Cinco filmes sobre futebol para ver na Netflix

Pré-temporada

Janeiro é um período de vacas magras para os amantes do futebol no Brasil. É a época para os torcedores acompanharem as especulações de possíveis reforços de seus clubes: no caso, sonharem com um craque de seleção desembarcando no aeroporto, mas acordarem com um cabeça-de-bagre. Resta assistir àqueles amistosos de jogadores misturados com celebridades, em clima de pelada, ou aos campeonatos europeus e das categorias de base — o que, convenhamos, não é a mesma coisa que torcer para seu time do coração.

Enquanto o futebol brasileiro não retoma as atividades, ZH preparou uma lista com filmes sobre o esporte (ou que contam com o ludopédio como pano de fundo) disponíveis na Netflix para tentar preencher o vazio deixado pela ausência de partidas nesta época do ano.

A copa

Primeiro longa-metragem rodado no Butão, A copa apresenta a história de dois pequenos monges tibetanos apaixonados por futebol que tentam desesperadamente conseguirem uma televisão para assistirem a Copa do Mundo de 1998.

O diretor do filme, Khyentse Norbu, foi criado entre budistas. Ele trabalhou como assistente em O pequeno Buda (1994), de Bernardo Bertolucci, o que o motivou a estudar cinema e a realizar suas produções. Reconhecido entre os monges como a reencarnação de um lama budista do século 19, Norbu escalou o elenco de A copa com atores que não eram profissionais, ou seja, verdadeiros monges tibetanos.

Verão de 92

Chamada às pressas para substituir a Iugoslávia, que vivia uma guerra na época, a seleção da Dinamarca surpreendeu o mundo e conquistou a Europa de 1992, disputada na Suécia. Combinando as tomadas encenadas com imagens de arquivo, o longa dinamarquês conta a história dessa saga da equipe formada por lendas como o atacante Brian Laudrup e o goleirão Peter Schmeichel.

Lusers

Esta comédia besteirol do Peru apresenta as aventuras de um argentino, um chileno e um peruano rumo à Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Na viagem, eles sofrem um acidente e se perdem na floresta amazônica. A partir daí, os três precisam superar suas diferenças, além das dificuldades encontradas pelo caminho, para chegar à decisão do Mundial.

Rudo e Cursi

Primeiro longa dirigido por Carlos Cuáron, irmão mais novo de Alfonso (Gravidade, 2013), esta comédia dramática mexicana apresenta a saga dos irmãos Tato (Gael García Bernal) e Beto (Diego Luna), que vivem em uma zona rural do México e são naturalmente talentosos com a bola — seja no ataque ou no gol. Os dois são descobertos por um olheiro e levados para a Cidade do México para se tornarem jogadores profissionais. Porém, a jornada da dupla é de altos e baixos.

Dobradinha Maradona

Amando ou odiando Maradona, é inegável que o craque argentino é um Deus do futebol. Na Netflix, há dois documentários que retratam dois momentos fases distintas da carreira do pibe de oro. Em Maradona por Kusturica, o diretor sérvio Emir Kusturica – vencedor da Palma de Ouro do Festival de cinema de Cannes com dois filmes: Quando papai saiu em viagem de negócios (1985) e Underground – Mentiras de guerra (1995) – acompanha o ex-jogador entre 2005 e 2007 e tenta apresentar o homem por trás da lenda, o que inclui sua militância política junto a Fidel Castro, Hugo Chávez e Evo Morales.

Já O campeão impossível aborda como a seleção argentina superou suas dificuldades para ser conquistar a Copa do Mundo do México, em 1986 – equipe que tinha Maradona como protagonista.

Além dos filmes, há Club de Cuervos

Também na Netflix há a série mexicana de comédia Club de Cuervos, que conta a história da disputa de um casal de irmãos pela presidência de um clube de futebol depois da morte do pai da dupla.