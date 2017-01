Cinema em Porto Alegre: confira os filmes que estreiam nesta semana

Dica de programação

A criada (Pré-estreia)

Na Coreia sob ocupação japonesa, nos anos 1930, jovem (Kim Tae-ri) vai trabalhar na mansão de herdeira nipônica (Kim Min-Hee) com o objetivo de facilitar golpe armado por sujeito que finge ser um nobre.

Cotação: Muito bom

De Park Chan-wook.

Drama, 18 anos (Ah-ga-ssi). Coreia do Sul, 2016, 144min.

Sessões: no Espaço Itaú e, no sábado, no Guion Center

Dominação (Estreia)

Exorcista (Aaron Eckhart) capaz de entrar na mente de possuídos pelo demônio encontra outra pessoa com o mesmo poder enquanto trata um garoto.

Cotação: Sem cotação

De Brad Peyton. Com Carice van Houten.

Suspense, classificação não indicada (Incarnate). EUA, 2016, 91min.

Sessões: Cinespaço Wallig, Cineflix Total, Cinemark Ipiranga, GNC Praia de Belas e GNC Iguatemi

Eu, Daniel Blake (Estreia)

Carpinteiro de 59 anos que se recupera de ataque cardíaco tem negado pedido de seguro social.

Cotação: Muito bom

De Ken Loach. Com Dave John.

Drama, 12 anos (I, Daniel Blake). Reino Unido/França/Bélgica, 2016, 100min.

Sessões: Espaço Itaú e Guion Center

Leia a crítica de Daniel Feix

Moana – Um mar de aventuras (Estreia)

Filha do chefe de tribo da Oceania parte em uma aventura com destino à misteriosa ilha acompanhada por um semideus.

Cotação: Sem cotação

De Ron Clements e John Musker.

Animação, livre. EUA, 2016, 107min.

Sessões: Arcoplex Boulevard, Arcoplex Rua da Praia, Cine Victória, Cinespaço Wallig, Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Praia de Belas e GNC Lindoia

Passageiros (Estreia)

Em viagem ao espaço, astronautas são despertados antes do tempo programado e precisam salvar os demais tripulantes que se encontram em sono profundo.

Cotação: Regular

De Morten Tyldum. EUA, 2016, 117min. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

Ficção científica, 12 anos (Passengers).

Sessões: Cinespaço Wallig, Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Moinhos e GNC Praia de Belas

Leia a crítica de Roger Lerina

Romance à francesa (Estreia)

Namorado (Emmanuel Mouret) de famosa atriz (Virginie Efira) arranja uma amante, enquanto um amigo começa sa e interessar por sua companheira.

Cotação: Sem cotação

De Emmanuel Mouret.

Comédia dramática, 12 anos. França, 2015, 100min.

Sessões: Sala Norberto Lubisco

Sete minutos depois da meia-noite (Estreia)

Garoto sonha com árvore mágica que lhe dá conselhos e o ajuda a suportar a ausência do pai, o bullying, a avó megera e o câncer terminal da mãe.

Cotação: Sem cotação

De J.A. Bayona.

Fantasia, 12 anos (A monster calls). Reino Unido/EUA/Canadá/Espanha, 2016, 108min.

Sessões: Cinespaço Wallig e GNC Moinhos