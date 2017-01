Cinema em Porto Alegre: confira os filmes que estreiam nesta semana

Dica de programação

Pré-Estreias



A Bailarina

De Eric Summer e Éric Warin. Animação, livre (Ballerine), dublado. França/Canadá, 2016, 90min. Em 1869, menina foge para Paris em busca do sonho de ser bailarina.

Sessões: Cinemark Ipiranga e Cinespaço Wallig

Max Steel

De Stewart Hendler. Ação, 10 anos, dublado. EUA/Reino Unido, 2016, 92min. Após entrar em contato com forças extraterrestres, garoto (Ben Winchell) descobre possuir superpoderes.

Sessões: Espaço Itaú

Estreias

La La Land: Cantando Estações

De Damien Chazelle. Musical, livre (La La Land). EUA, 2016, 128min. Pianista de jazz (Ryan Gosling) e atriz iniciante (Emma Stone) buscam alcançar a fama em Hollywood.

Cotação: Muito bom

Sessões: Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Moinhos, GNC Praia de Belas, Guion Center.

Manchester à Beira-Mar

De Kenneth Lonergan. Drama,14 anos (Manchester by the Sea). EUA, 2016, 137min. Após a morte do irmão, homem (Casey Affleck) é confrontado com o dilema de quem será o tutor de seu sobrinho. Com Michelle Williams.

Cotação:

Sessões: Espaço Itaú, GNC Moinhos, Guion Center.

Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?

De Andrucha Waddington. Comédia, 12 anos. Brasil, 2015, 93min. Golpistas tentam roubar a fortuna de milionário russo. Com Marcelo Adnet, Mariana Ximenes e Eduardo Sterblitch.

Sessões: Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Cinespaço Wallig, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Moinhos, GNC Praia de Belas.

xXx: Reativado

De D. J. Caruso. Ação, 14 anos (xXx: Return of Xander Cage). EUA, 2017, 107min. Agente (Vin Diesel) dado como morto desiste da aposentadoria quando vilão (Donnie Yen) coloca as mãos em arma indestrutível.

Sessões: Arcoplex Boulevard, Arcoplex Rua da Praia, Cine Victória, Cinespaço Wallig, Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, GNC Lindoia, GNC Iguatemi, GNC Praia de Belas,