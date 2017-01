Cinemateca Capitólio terá sistema de projeção digital em março

Imagem cristalina

¿Adeus Meninos¿ (1987) é destaque na mostra dedicada ao diretor Louis Malle, com sessões em sala anexa do Capitólio

Reinaugurado como cinemateca em março de 2015, após mais de 10 anos de obras e impasses burocráticos, o veterano Capitólio ganhará, finalmente, seu sistema de projeção digital DCP, padrão do circuito exibidor internacional. O equipamento é fundamental para a exibição de filmes recentes, dado que já não existem mais lançamentos em película 35mm, e as cópias de títulos de acervo, além de restringirem a programação da sala, são cada vez mais raras.

O tradicional e charmoso cinema de calçada do centro de Porto Alegre, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Demétrio Ribeiro, já está em processo de adaptação para receber o novo sistema de projeção, adquirido via patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC-RS). A instalação do equipamento deve ser iniciada nos próximos dias e será seguida por um período de testes e treinamento dos projecionistas. A retomada da programação na sala principal está prevista para março, quando a Cinemateca Capitólio, que é administrada pela Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, comemorará seu segundo aniversário.

Para atender aos cinéfilos na volta às atividades após o recesso de final de ano, o espaço está exibindo filmes na Sala Multimídia, localizada no terceiro andar. Neste momento, a atração é uma mostra com cinco filmes do diretor francês Louis Malle (1932 – 1995), em DVD, com preço único de R$ 5. Nesta quinta, serão exibidos Atlantic City (1980), às 17h, e Lacombe Lucien (1974), às 19h. Completam a grade Viva Maria! (1965), Menina Bonita (1978) e Adeus, Meninos (1987).