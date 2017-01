"Cinquenta tons mais escuros" ganha novo trailer com música de Zayn Malik e Taylor Swift

Soft porn

Continuação do sucesso Cinquenta tons de cinza, o filme Cinquenta tons mais escuros ganhou um novo trailer estendido. Na trilha sonora, está uma música de Zayn Malik e Taylor Swift. A faixa se chama I don't wanna live forever (Fifty shades darker).

Baseado na série erótica best-seller de E.L. James, o longa segue focado no relacionamento da jovem Anastasia Steele (Dakota Johnson) e do misterioso protagonista, Christian Grey (Jamie Dornan). Os dois voltam a viver seu romance, mas figuras do passado de Grey passam a assombrar Ana.

A estreia está prevista para 9 de fevereiro.

