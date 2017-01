Crítica: "Assassin's Creed" não consegue repetir no cinema o brilho dos games

Não chegou lá

Com mais de 100 milhões de jogos vendidos, dezenas de títulos lançados em consoles, computadores e celulares, além de adaptações para livros e quadrinhos, chegou a vez de o cinema receber a franquia Assassin's Creed. O filme que estreia esta semana adapta uma das sagas mais bem-sucedidas da história do videogame.



Desenvolvido pela empresa Ubisoft e sempre misturando ação e aventura, o jogo tem como mote a rivalidade secular entre duas sociedades secretas: Assassinos e Templários. O jogador costuma encarnar um assassino, cuja virtude é matar discretamente seus inimigos, além de escalar torres e saltar de telhado em telhado, como se fosse um praticante de parkour.

Coube ao diretor australiano Justin Kurzel transpô-lo para a linguagem do cinema e, quem sabe, superar a maldição do filme de videogame – nenhum longa baseado nos títulos eletrônicos se saiu bem na tela grande. Para isso, o cineasta se apoiou em um elenco consagrado, com nomes como Marion Cotillard e Michael Fassbender, que já haviam trabalhado com ele em Macbeth: Ambição & Guerra (2015), e estiveram muito bem juntos.

A trama gira torno de Callum Lynch (papel de Fassbender), criminoso condenado à morte. Após receber a injeção letal, ele acorda na sede da Fundação Abstergo, situada em Madri. Dirigida por Alan Rikkin (Jeremy Irons), a instituição é uma fachada para que a Ordem dos Templários alcance seu principal objetivo: obter a Maçã do Éden, uma relíquia que pode controlar o livre arbítrio da humanidade.

Lynch é levado ao Animus, uma máquina que destrava suas memórias genéticas tornando possível vivenciá-las e torná-las visíveis para a Abstergo. O processo é coordenado pela cientista Sofia Rikkin (Marion), filha do diretor. Em seu regresso ao passado, Lynch experimenta as aventuras de Aguilar de Nerha, seu ancestral espanhol do século 15, que integrava o credo dos Assassinos – grupo que lutava pela liberdade dos indivíduos, opondo-se aos Templários e executando quem considerassem merecedor da morte. Aguilar é tido como a última pessoa a ter posto as mãos na Maçã do Éden. Portanto, Lynch é uma cobaia na busca dos Templários pela relíquia.

Assassin's Creed se sobressai pelas cenas de ação, com boas coreografias nas lutas e efeitos especiais competentes. Há movimentos na sequência de perseguição nos telhados da capital espanhola, em 1492, que remetem aos jogos da franquia, o que deve agradar aos fãs. Outro ponto positivo é a fotografia caprichada de Adam Arkapaw, o mesmo de Macbeth.

Porém, é no desenvolvimento da trama que o filme degringola. Há ausência de contexto ou coerência em vários trechos – as falhas de segurança dos Templários no final, por exemplo, são amadoras para uma ordem supostamente tão poderosa. Também não há explicação sobre o crime que o levou Lynch a ser condenado à morte – ele apenas conta que matou um cafetão. Pouco se sabe sobre a história de Aguilar; só o vemos em combates e realizando piruetas.

As transformações dos personagens são muitas vezes estranhas – é o caso da mudança abrupta de comportamento de Sofia no desfecho do filme. A imersão no passado, em geral uma virtude dos games da franquia, igualmente decepciona: a história se arrasta na Fundação Abstergo, e o espectador acaba torcendo para que Lynch entre logo no Animus e se livre do presente estéril.

Com Marion e Fassbender, Kurzel havia superado o texto amaldiçoado de Macbeth – a superstição aponta que algo de ruim sempre acontece nos bastidores de suas adaptações. Mas não conseguiu vencer a maldição dos filmes de videogame.

ASSASSIN'S CREED

De Justin Kurzel. Ação, EUA/França, 2016, 115 min. Cotação: 2/5.

