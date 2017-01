Disney libera áudio de Emma Watson cantando no filme "A bela e a fera", que estreia em março

Voz e interpretação

Uma das principais estreias da Disney em 2017, A bela e a fera teve mais um material inédito divulgado. Depois de alguns vídeos liberados, o perfil oficial do filme no Facebook postou um áudio de Emma Watson cantando a música Alguma coisa aconteceu (ou Something there, em inglês).

No elenco, estão nomes como Ewan McGregor, Luke Evans, Dan Stevens e Emma Thompson. A estreia do longa está prevista para 16 de março.

Veja os vídeos divulgados:

