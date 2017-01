Ficção científica "Passageiros" estreia nos cinemas de POA nesta quinta-feira

Casal feito nas estrelas

Uma dupla de nomes da hora em Hollywood estrela Passageiros (2016), filme que estreia nos cinemas de Porto Alegre: o ator Chris Pratt, protagonista de Guardiões da galáxia (2014) e Jurassic World: O mundo dos dinossauros (2015), e a atriz Jennifer Lawrence, heroína da saga Jogos vorazes oscarizada pela comédia dramática O lado bom da vida (2012). Como no recente A chegada (2016), Passageiros ambiciona transcender a aventura de ficção científica ao confrontar seus personagens com questões morais e existenciais. Entretanto, diferentemente daquele intrigante longa-metragem dirigido pelo canadense Denis Villeneuve, a produção que entra em cartaz nesta quinta-feira fracassa em suas pretensões e não vai muito além do romance espacial.



Passageiros começa como se fosse um episódio da série britânica Black mirror: durante uma longa viagem que leva cerca de 5 mil colonos para um distante planeta, um problema técnico acorda um dos passageiros 90 anos antes do previsto. Jim (Pratt) logo descobre que está sozinho na imensa nave – cuja tripulação segue dormindo o sono criogênico. Sem conseguir comunicar-se com o exterior para pedir ajuda, o solitário tripulante gasta seu tempo explorando como funciona o transatlântico sideral e conversando com um barman androide (vivido pelo ótimo ator galês Michael Sheen), sempre a postos atrás do balcão de um bar chique – as conversas entre os dois personagens e a ambientação do lugar remetem aos delírios de Jack Torrance no clássico O iluminado (1980).

À medida que passa o tempo, o entediado Jim começa a considerar a ideia de arranjar uma companhia humana – mais especificamente, uma jovem passageira em hibernação. Depois de muito remoer o plano, ele finalmente descongela Aurora (Lawrence) – não por acaso, mesmo nome da princesa do conto A bela adormecida. Sem saber que seu despertar precoce não foi causado por um acidente em sua cápsula, a linda escritora aos poucos vai ficando cada vez mais próxima do mecânico bonitão – mas o relacionamento entre os dois e a própria sobrevivência de todos a bordo ficam ameaçados quando uma cadeia de defeitos ameaça destruir o foguete.

Dirigido pelo norueguês Morten Tyldum, indicado ao Oscar pelo competente O jogo da imitação (2014), Passageiros frustra suas melhores intenções: o roteiro do norte-americano Jon Spaihts – de Prometheus (2012) e Doutor Estranho (2016) – apenas tangencia os interessantes dilemas éticos e sentimentais que apresenta aos protagonistas, refugando sempre os aprofundamentos que a história propiciaria. A despeito de algumas cenas genuinamente interessantes, Passageiros sucumbe a escolhas narrativas fáceis e melosas e à falta de química entre Chris Pratt e Jennifer Lawrence – lembrando que nem sempre basta colocar lado a lado dois astros quentes para que a fogueira se acenda.

