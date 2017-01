Filme tunisiano "Assim que Abro Meus Olhos" lembra vésperas da Primavera Árabe

Estreia

Representante da Tunísia na disputa de uma vaga ao Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano, Assim que Abro Meus Olhos foi premiado em festivais como os de Veneza, Cartagena e Dubai, entre vários outros. Oriundo de uma cinematografia que raramente chega aos cinemas brasileiros — uma exceção foi o ótimo Os Silêncios do Palácio (1994) —, o título em cartaz na Capital marca a estreia no longa da jovem diretora e roteirista tunisiana Leyla Bouzid. Em Assim que Abro Meus Olhos, a realizadora concentra na trajetória de uma inquieta garota as aspirações e os inconformismos de uma geração que logo estaria na linha de frente da Primavera Árabe.

A ação do filme se passa em Túnis, às vésperas da Revolução de Jasmim — série de manifestações populares ocorrida entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011, que levou à saída do presidente Zine el-Abidine Ben Ali, no poder desde 1987, e desencadeou movimentos semelhantes no mundo árabe. Farah (Baya Medhaffer) é uma estudante de 18 anos que canta em uma banda de pop rock. Cheia de vitalidade e espontaneidade, a adolescente desfruta das descobertas da cidade à noite, como as festas, a bebida e os rapazes, e não pensa em seguir a vontade mãe, Hayet (Ghalia Benali), que deseja ver a filha formar-se em medicina. Apaixonada pelo líder de seu grupo, o compositor e alaudista Borhène (Montassar Ayari), Farah logo descobre que a repressão oficial está de olho em todos e quer calar até mesmo as vozes dissidentes de rebeldes sem militância política, como a protagonista e seus amigos.

Leia mais

"La La Land", "Desventuras em Série" e outras dicas para curtir o fíndi

"La La Land" é uma declaração de amor a Hollywood, afirma o diretor do filme

"Eu, Daniel Blake", filme vencedor de Cannes, narra jornada de homem desassistido pelo Estado



A grande força de Assim que Abro Meus Olhos está na verdade da atuação da estreante Baya Medhaffer, que imprime o caráter exigido pela personagem: uma energia eufórica temperada por ousadia e ingenuidade. Tanto nos conflitos e aproximações com a mãe em casa quanto nas interações com o mundo exterior, Farah sente-se duplamente reprimida pelo governo que sufoca a liberdade dos cidadãos e pela sociedade que submete as mulheres ao machismo. Uma realidade hostil que Farah transcende no palco cantando com vigor e entrega.

Sala e horário

Guion Center 3, às 19h, neste sábado e domingo. Cotação: 3 de 5.