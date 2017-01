Mostra no Santander Cultural destaca 16 filmes brasileiros recentes, nove deles gaúchos

Produção local em retrospectiva

O Cine Santander deu início nesta semana a uma ampla mostra dedicada ao cinema brasileiro. Serão apresentados até 23 de fevereiro16 longas-metragens recentes, entre estes nove gaúchos — alguns deles ainda inéditos no circuito comercial — em sessões comentadas por seus diretores.



Os três longas em destaque na grade desta quinta são produções locais. Às 15h, será exibido O Último Poema (2015), de Mirela Kruel, que conta, incorporando uma inventiva dramatização ao registro documental, a história da conexão epistolar que o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902 — 1987) manteve com a professora gaúcha Helena Maria Balbinot.

Leia mais:

Por que a música instrumental gaúcha está mais rica

Artistas promovem evento para protestar contra medidas do governo Sartori





Às 17h, está programada a exibição de Eu Não Vou Dizer Eu te Amo (2016), primeiro longa de Guto Bozzetti, realizador conhecido pelo trabalho com animação. O filme, que foi produzido no Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da Ulbra, tem como protagonista um jovem músico (Nicolas Vargas) que se vê pressionado a procurar emprego. Já na sessão das 19h está programado Dromedário no Asfalto (2015), longa de estreia de Gilson Vargas, que estará presente para conversar com o público. O ator Marcos Contreras vive o protagonista desse road movie existencial sobre um sujeito que, após sofrer uma perda, decide cair na estrada pegando carona até Montevidéu.



Essa será a primeira de uma série de sessões comentadas previstas na programação. Entre os outros títulos a serem exibidos estão O Silêncio do Céu, de Marco Dutra, A Luneta do Tempo, de Alceu Valença, e o inédito no circuito Desvios, de Pedro Guindani. Os ingressos custam R$ 10. O Cine Santander fica no Santander Cultural (Sete de Setembro, s/nº).

Veja o trailer de Eu Não Vou Dizer Eu te Amo, de Guto Bozzetti, filme inédito no circuito que passa às 17h desta quinta-feira

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH

Programação de quinta a domingo

Quinta

15h — O Último Poema (2015), de Mirela Kruel — Documentário sobre a relação epistolar entre professora do interior gaúcho e o poeta Carlos Drummond de Andrade.

17h — Eu Não Vou Dizer Eu te Amo (2016), de Guto Bozzetti. Jovem músico avalia o rumo de sua vida diante da pressão do pai para que arrume um emprego.

19h — Dromedário no Asfalto (2014), de Gilson Vargas, com presença do diretor para debate. Após perder a mãe, homem parte de Porto alegre em direção ao Uruguai para conhecer seu pai.

Sexta

15h — Mãe Só Há Uma, de Anna Muylaert. Rapaz descobre pela polícia que não é filho da mulher que o cria e vai viver com seus pais biológicos, mudança que desperta nele conflitos de identidade também sexual.

17h — O Silêncio do Céu (2016), de Marco Dutra. Após ver sua mulher violentada dentro da própria casa, homem decide guardar segredo enquanto planeja se vingar dos agressores.

19h —A Luneta do Tempo (2015), de Alceu Valença. No Agreste de Pernambucano dos anos 1930, policial persegue bando do cangaceiro Lampião.

Sábado

15h — O Silêncio do Céu

17h — A Vizinhança do Tigre (2016), de Affonso Uchoa. Jovens moradores da periferia de Belo Horizonte vivencia uma realidade de carência e violência e também de esperança.

19h — Yorimatã (2014), de Rafael Saar. Documentário sobre a dupla de cantoras e compositoras Luhli e Lucina, parceiras de artistas como Ney Matogrosso

Domingo

15h — Dromedário no Asfalto

17h — A Loucura Entre Nós (2016), de Fernanda Fontes Vareille. Documentário que percorre o hospital psiquiátrico Juliano Moreira, em Salvador, contrastando as definições de sanidade e loucura,

19h — Sobre Amanhã (2014), de Diego de Godoy, Rodrigo Pesavento. Documentário que passa em revista a trajetória da banda gaúcha DeFalla, a partir de reunião da formação clássica em 2011.