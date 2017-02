"A Cura" não tem cura

Crítica

Estrela negativa seria a cotação mais adequada para A Cura, filme de Gore Verbinski em cartaz nos cinemas. Que desperdício dos talentos de Dane DeHaan e Jason Isaacs, de dinheiro e de tempo — o nosso e o de quem bancou esse terror (no duplo sentido).



(Atenção: o texto abaixo contém SPOILERS, ou seja: se você já está com um pé atrás, talvez seja o caso de ler para colocar o outro pé para trás também)



Fico imaginando os bastidores da produção, as conversas prévias que deram sinal verde para um dos mais pretensiosos abacaxis que eu já vi. Com alguns sucessos no currículo — O Chamado, a franquia Piratas do Caribe —, compreensível que Verbinski tivesse ouvidos ao relatar sua ideia:

— A história é a seguinte: um ambicioso jovem executivo precisa cumprir uma tarefa para limpar sua barra: buscar o chefão da firma em que trabalha, hospedado em uma clínica retrô e algo estranha nos Alpes Suíços.

— Hum, interessante! Tem um quê de Drácula, não?

— Isso. E um tanto de O Iluminado também: o castelo onde fica a clínica é assustador por si próprio e foi cenário de uma tragédia no passado, envolvendo a família de um barão meio louco, incesto e experiências genéticas à la nazismo.

— Bá, um caldeirão de clichês das histórias de horror...

— Sim, mas tudo embalado em uma estética elegantérrima.

— Sei não, Gore...

— O roteiro ainda não está fechado...

— Não está fechado?

— Não, mas a gente fecha. Acho que podemos ir filmando e vendo onde vamos parar.

— Um work in progress?

— Isso! Dá um verniz artístico, não?

— É, Gore. Mas talvez necessite de mais do que isso.

— Não se preocupem. Posso acrescentar uma camada de crítica social...

— Crítica social sempre pega bem!

— ...Na questão dos pacientes da clínica: todos altamente bem-sucedidos no mundo corporativo, mas desconectados da humanidade.

— Mas eu já vi esse filme, aliás, essa história é velha, meio Charles Dickens.

— Mas não viu o filme que eu vou fazer. Nele, o protagonista, cético, vai confrontar o status quo da clínica, só que, a certa altura, o rapaz começa a rever seus traumas e se questionar: será que estou ficando louco?

— Ah, tipo o que o Scorsese fez em A Ilha do Medo?

— Isso, bem lembrado. (Pausa para anotar num Moleskine: "forçar a mão em teorias conspiratórias".)

— Bom, Gore. Desculpe perguntar de novo, mas como termina tudo isso?

— Calma que vamos chegar lá.

— E quanto tempo vamos levar para chegar lá?

— Umas duas horas e meia.

— Duas horas e meia?!?

— Sim, para, novamente, evidenciar a ambição artística do filme.

— Mas não vai ficar um filme chato, arrastado?

— Não, porque vou encher de cenas de susto e/ou de impacto, com enguias, coveiros, enfermeiras, cadeiras de dentista... Mesmo que a pessoa já não esteja mais envolvida com a história, os sustos vão mantê-las acordadas, hahaha!

— Boa essa, Gore. E o vilão, é assustador?

— Com certeza. Mistura o sobrenatural com os horrores da ciência e com um tabu sexual.

— Xi, vamos ter de subir a classificação etária.

— Ótimo. Daí poderei filmar a cena dos dedos.

— Cena dos dedos?

— Você verá. Inesquecível.

— E, com o perdão da insistência, o desfecho? Onde você quer chegar?

— Ainda estou pensando num jeito de amarrar todas as pontas, de dar alguma coerência, mas te garanto que o final será apoteótico e catártico.

— Não vai terminar com uma grande explosão, né? Todo blockbuster ruim termina com uma grande explosão.

— Não será uma grande explosão.

— Que bom.

— Será um grande incêndio.