Festa do cinema

A 89ª cerimônia de entrega do Oscar está sendo realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles. Neste ano, La La Land: Cantando Estações lidera as indicações e concorre em 14 categorias. Logo atrás vem Moonlight – Sob A Luz do Luar e A Chegada, ambos disputando oito prêmios. Siga abaixo tudo o que está acontecendo no ao vivo:

Leia mais

Oscar 2017: a partir de nove ilustrações, confira os indicados a melhor filme

Especial Oscar 2017: confira sinopses, trailers e críticas dos principais concorrentes