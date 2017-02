Cinema em Porto Alegre: filme com Brad Pitt, concorrentes ao Oscar e outras estreias desta semana

Dica de programação





ALIADOS (Allied)

Casal de espiões se apaixona durante missão na II Guerra, mas a mulher pode ser agente nazista. Com Brad Pitt e Marion Cotillard. Suspense, 14 anos. De Robert Zemeckis. EUA, 2016, 125min.

Cotação: muito bom

Onde ver: Cinespaço Wallig, Cinemark Barra 6, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Moinhos e GNC Praia de Belas.



A CURA (A Cure For Wellness)

Executivo é enviado para buscar CEO de sua empresa em um "centro de cura", mas acaba surpreendido no local. Com Dane DeHaan e Jason Isaacs. Suspense, 16 anos. EUA/Alemanha, 2016, 147min.

Onde ver: Cinespaço Wallig, Cinemark Ipiranga, GNC Praia de Belas, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas.

Leia também

Política e conflitos raciais pautam documentários indicados ao Oscar

Com investidores secretos, filme da Lava-Jato custará R$ 15 milhões e terá "zero dinheiro público"



EU NÃO SOU SEU NEGRO (I Am Not Your Negro)

Por meio de um manuscrito do escritor James Baldwin, morto em 1989, o diretor faz uma reflexão sobre como é ser negro nos Estados Unidos. De Raoul Jackson. EUA/França/Bélgica/Suíça, 95min. Documentário, 12 anos.

Cotação: excelente

Onde ver: Espaço Itaú

JOHN WICK – UM NOVO DIA PARA MATAR (Ma Vie De Courgette).

Ex-agente precisa deixar a aposentadoria para ajudar amigo a derrubar organização secreta. Com Keanu Reeves e Laurence Fishburne. Ação, 16 anos. De Chad Stahelski. EUA, 2016, 123min.

Onde ver: Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas.

LION – UMA JORNADA PARA CASA

Rapaz indiano adotado por australianos decide ir atrás de sua família biológica, que não vê há 20 anos. Com Dev Patel e Nicole Kidman. Drama, 12 anos. De Garth Davis. EUA/Austrália/Reino Unido, 2016, 119min.

Onde ver: Cinemark Barra, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Moinhos e Guion Center.

MINHA VIDA DE ABOBRINHA

Após a morte de sua mãe, garoto é levado para um orfanato onde cria fortes laços de amizade. Animação, 10 anos. De Claude Barras. Suiça/França, 2015, 66min.

Cotação: excelente

Onde ver: Espaço Itaú e Guion Center.

UM HOMEM CHAMADO OVE (En Man Som Heter Ove)

Homem sozinho e sem esperanças na vida vê as coisas mudarem com a chegada de novos vizinhos. De Rolf Lassgård e Bahar Pars. Comédia dramática, classificação não indicada. De Hannes Holm. Suécia, 2016, 116min.

Cotação: bom

Onde ver: Guion Center