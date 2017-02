Cinema em Porto Alegre: filmes do Oscar, animação brasileira e outras estreias desta semana

Estreias





"Moonlight ¿ Sob a Luz do Luar" concorre em oito categorias do Oscar Foto: diamond films / Divulgação

PRÉ-ESTREIA

UM LIMITE ENTRE NÓS

Homem amarga na maturidade a frustração por não ter realizado o sonho de ser um jogador de beisebol. Com Denzel Washington e Viola Davis. Drama, classificação não indicada (Fences). De Denzel Washington.

Cotação: bom

Onde assistir: Cinemark Ipiranga e GNC Moinhos.

ESTREIAS

A GRANDE MURALHA

Mercenários europeus chegam à China do século 11 em meio ao ataque de ferozes criaturas ancentrais. Com Matt Damon e Pedro Pascal. Aventura, 12 anos (The Great Wall). De Yimou Zhang. EUA, 2016, 104min.

Cotação: regular

Onde assistir: Arcoplex Boulevard, Arcoplex Rua da Praia, Cine Victoria, Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Lindoia e GNC Praia de Belas

A JOVEM RAINHA

Mulher coroada rainha da Suécia enfrenta grande resistência às suas ideias enquanto lida com a paixão por uma dama de companhia. Drama, classificação não indicada (The Girl King). De Mika Kaurismäki. Finlândia/Alemanha/Canadá/Suécia/França, 2015, 106min. Com Malin Buska

Cotação: bom

Onde assistir: Guion Center

A LEI DA NOITE

Suspense, 14 anos (Live by Night). De e com Ben Affleck. EUA, 2016, 129min. Ex-combatente da I Guerra Mundial envolve-se com o crime organizado.

Cotação: bom

Onde assistir: Cinemark Barra, Espaço Itaú e GNC Iguatemi.

BUGIGANGUE NO ESPAÇO

Alienígenas caem na Terra e fazem amizade com crianças. Animação, livre. De Alê McHaddo. Brasil, 2015, 90min.

Onde assistir: Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú e GNC Praia de Belas.

INTERNET – O FILME

Evento em hotel reúne os principais youtubers brasileiros e acaba em confusão. Comédia, 14 anos. De Filippo Capuzzi Lapietra. Brasil, 2016, 96min. Com Rafinha Bastos e Julio Cocielo.

Cotação: bom

Onde assistir: Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas.

MISTÉRIO NA COSTA CHANEL

No início do século 20, família no norte da França precisa lidar com a chegada de parentes. Comédia dramática, 14 anos (Ma Loute). De Bruno Dumont. França/Alemanha, 2016, 123min.

Onde assistir: Guion Center

MONSTER TRUCKS

Monstro busca esconderijo em caminhonete montada por rapaz. Aventura, livre. De Chris Wedge. EUA, 2017, 105min. Com Lucas Till.

Onde assistir: Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Ipiranga e GNC Praia de Belas.

MOONLIGHT – SOB A LUZ DO LUAR

Três diferentes momentos da vida de um jovem de Miami que cresce em um ambiente de abandono, violência e preconceito. Drama, 16 anos. De Barry Jenkins. EUA, 2016, 111min. Com Ashton Sanders e Mahershala Ali.

Cotação: muito bom

Onde assistir: Espaço Itaú e GNC Moinhos.