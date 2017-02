Indicada ao Oscar, comédia dramática sueca "Um Homem Chamado Ove" estreia em POA

Confissões de um misantropo

Com três prêmios Oscar de filme estrangeiro no currículo, todos recebidos por dramas dirigidos pelo mestre Ingmar Bergman, a Suécia está novamente no páreo da categoria com uma comédia. Em cartaz a partir desta quinta-feira na Capital, Um Homem Chamado Ove (2015) é baseado em um livro do autor sueco Fredrik Backman, best-seller que foi publicado em mais de 30 países – inclusive no Brasil, pela editora Alfaguara. A direção é de Hannes Holm, responsável por um par de comédias de sucesso de bilheteria na Suécia sobre as atrapalhadas férias da família Andersson. Em Um Homem Chamado Ove, o diretor e roteirista conta em registro agridoce a história de um sujeito amargurado e misantropo cujo mau humor é colocado em xeque com a chegada de novos vizinhos.



Quem encarna a figura central é o ator Rolf Lassgård, de títulos como Sob o Sol (1998) e Depois do Casamento (2006) – coincidentemente também indicados ao Oscar. Recentemente aposentado, Ove fiscaliza com rigor militar o condomínio residencial onde vive, tratando com rudeza tanto visitantes quanto moradores. Enviuvado há pouco tempo, o velho rabugento visita diariamente o túmulo da única pessoa a quem parece dar importância, mesmo depois de morta: a esposa (Ida Engvoll) – "Não existe nada antes de Sonja e nada depois dela", define o personagem a certa altura da trama. O dissabor é tamanho que Ove decide matar-se para se juntar à amada – mas suas tentativas de suicidar-se são sempre interrompidas por pessoas que batem à porta pedindo ajuda. Quando a iraniana Parvaneh (Bahar Pars) muda-se com o marido aparvalhado e as duas filhas para a casa em frente, o solitário verá seu refúgio de indiferença e autoindulgência ser confrontado pela espontaneidade e afetividade dos recém-chegados – revelando aos poucos o homem afetuoso e apaixonado por justiça que ele também é. A ação presente é entremeada por flashbacks que mostram o passado de Ove: da dura infância, dividida com o silencioso pai depois da morte da mãe, ao relacionamento com Sonja, iniciado na juventude.

O diretor diz que se inspirou em Um Homem Chamado Ove em duas comédias norte-americanas: Melhor É Impossível (1997) e As Confissões de Schmidt (2002), ambas estreladas por Jack Nicholson – o astro, aliás, já vai encarnar a versão hollywoodiana de outro ogro concorrente ao Oscar, o personagem-título do austro-alemão Toni Erdmann (2016), e não seria surpreendente se ele estrelasse também uma eventual refilmagem do longa sueco. Apesar de ter então a mesma idade de Ove durante a rodagem, 59 anos, Rolf Lassgård aparece excessivamente envelhecido em cena por causa da maquiagem – o filme, por sinal, concorre ainda à estatueta dourada dessa categoria. Apesar da convincente interpretação de Lassgård, do bom desenvolvimento da narrativa e da equilibrada alternância entre episódios engraçados e momentos dramáticos, Um Homem Chamado Ove resvala ao manipular além da conta as emoções do público, flertando muitas vezes com a caricatura na parte cômica para angariar o riso fácil e, especialmente, abusando do sentimentalismo na hora de comover em busca de lágrimas.

UM HOMEM CHAMADO OVE

De Hannes Holm. Comédia dramática, Suécia, 2015, 116min, 16 anos.

Cotação: 3/5.

2 INDICAÇÕES AO OSCAR

* Filme estrangeiro

* Maquiagem

OUTROS INDICADOS A FILME ESTRANGEIRO

O APARTAMENTO (Irã) – Vencedor do Oscar de filme estrangeiro e do Urso de Ouro do Festival de Berlim com A Separação (2011), o diretor Asghar Farhadi está de novo no páreo pela mais cobiçada estatueta do cinema internacional com mais um poderoso drama conjugal. Desta vez, um jovem casal de atores confronta-se com dilemas morais e com a crise no relacionamento depois que a mulher é agredida dentro do novo apartamento por um desconhecido. Em cartaz na Capital.

TANNA (Austrália) – Narrado em tom de conto ancestral, esse belo filme é interpretado por aborígenes da ilha de Vanuatu e se inspira em uma história real sobre uma jovem que ignora seu casamento arranjado para fugir com o amante, desencadeando uma guerra entre tribos. Sem estreia prevista.

TERRA DE MINAS (Dinamarca) – Em maio de 1945, dias depois da rendição da Alemanha na II Guerra Mundial, um grupo de prisioneiros alemães é levado à Dinamarca e forçado a desarmar dezenas de milhares de minas terrestres colocadas na costa do país pelos nazistas. Sem estreia prevista.

TONI ERDMANN (Alemanha) – Prêmio da crítica no Festival de Cannes e finalista ao Globo de Ouro de melhor longa estrangeiro, essa comédia austro-alemã da diretora Maren Ade é o título favorito ao Oscar da categoria. No filme, um pai engraçadinho e sem noção tenta ajudar de um jeito esquisito a estressada filha advogada a enfrentar os problemas na empresa internacional em que ela trabalha. Em cartaz na Capital.