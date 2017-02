Lázaro Ramos critica filme indicado ao Oscar

Fences - Mau Humorzinho ¿¿: Teatro é teatro, cinema é cinema! O filme tem um monte de vícios do teatro, textos grandes e algumas marcações de cena muito teatrais. Quando quero ver teatro pago meu ingresso e vejo uma peça. Quando quero ir ao cinema, pago meu ingresso e vou a uma sala. É isso, história boa, atores bons, mas acredito que o Denzel ainda tem que aprimorar como transformar teatro em cinema. - Meu Amorzinho ¿¿: Viola! Viola! Viola!!Oh deusa poderosa de todos os tempos! Melhor atriz do mundo. Te amo em How To Get Away With Murder e te ver no cinema ao lado de outro deus, Denzel Washington, é um deleite. História forte, pungente, direção muito boa, vindo do teatro pro cinema, muito bem vindo. Merece todos os prêmios! Vou assistir ao Oscar de olhos vidrados esperando Viola Viola Viola e Denzel Denzel Denzel que estão maravilhosos nessa história forte e potente. - E aí, qual a opinião de vocês?

A post shared by Lázaro Ramos (@olazaroramos) on Feb 23, 2017 at 9:22am PST