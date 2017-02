Meryl Streep exige pedido de desculpas de estilista Karl Lagerfeld em polêmica sobre vestido do Oscar

Farpas

Meryl Streep no Globo de Ouro 2017 Foto: Alberto E. Rodriguez / AFP

Meryl Streep exigiu um pedido de desculpas da lenda da alta-costura Karl Lagerfeld, na polêmica envolvendo o vestido que a atriz usará na cerimônia do Oscar. A estrela do cinema voltou a carga ontem contra Lagerfeld, diretor criativo da Chanel, que a acusou de desistir de usar um vestido da marca na principal noite de Hollywood.

O portal WWD, bíblia da moda, reportou na semana passada que Lagerfeld acusou Meryl de ter desistido do vestido porque outra marca a pagou para usar outro modelo. Desde então, a Chanel e Lagerfeld recuaram, mas a atriz exigiu um pedido de desculpas.

O WWD informou ter recebido um comunicado de representantes do estilista classificando o ocorrido de mal-entendido infeliz.

"A Chanel entrou em contato com o estilista da senhora Streep, a seu pedido, para desenhar um vestido para o Oscar", diz o comunicado de Lagerfeld. "Após uma conversa informal, entendi errado que a senhora Streep poderia ter escolhido outro estilista por causa de remuneração, o que a equipe da senhora Streep confirmou que não foi o caso", continua o texto. "Eu me arrependo por esta controvérsia e desejo à senhora Streep sorte em sua 20ª indicação ao Oscar", arremata.

A atriz, por outro lado, divulgou um comunicado duro, em que acusa o estilista de mentir.

"Karl Lagerfeld, um estilista famoso, difamou a mim e a minha stylist, além do grande estilista cujo vestido escolhi, em um veículo muito importante da indústria", assinala Meryl em nota divulgada pelo WWD.

"Esta publicação divulgou a informação sem checá-la. Consequentemente, esta história teve repercussão em todo o mundo, afetando minha aparição no Oscar e ofuscando esta homenagem diante dos olhos da imprensa, dos meus colegas e do público", afirmou a atriz no comunicado. "O comunicado geral de Lagerfeld em que ele lamenta a 'polêmica' não é nenhuma desculpa. Ele mentiu, publicaram a mentira, e continuo esperando", assinalou a atriz.

