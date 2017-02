'Moonlight' vence o Independent Spirit Awards

Antes do Oscar





"Moonlight" foi o grande vencedor do Independent Spirit Awards, o último grande prêmio anunciado antes da cerimônia do Oscar, que acontece neste domingo.

Com Mahershala Ali e Naomie Harris, ambos indicados ao Oscar nas categorias coadjuvantes, o filme conta a história de um jovem afro-americano que se esforça para encontrar seu lugar no mundo, enquanto cresce em um bairro pobre de Miami.

O longa-metragem venceu nas categorias melhor filme, diretor para Barry Jenkins, roteiro, fotografia e montagem.

— Isto foi muito disputado. Há muitos diretores incríveis na categoria — disse Jenkins, que superou Andrea Arnold ("American Honey"), Pablo Larrain ("Jackie"), Jeff Nichols ("Loving") e Kelly Reichardt ("Certain People") na categoria melhor diretor.

Jenkins, que é um dos roteiristas do filme, lembrou que "Moonlight" foi rodado no calor sufocante da Flórida com um orçamento de apenas 1,5 milhão de dólares. Ele prestou um tributo à equipe do filme por sua perseverança.

O prêmio de melhor ator foi conquistado por Casey Affleck, por "Manchester à Beira-Mar".

No discurso de agradecimento, o ator fez críticas às políticas do governo do presidente Donald Trump.

Na categoria melhor atriz a vencedora foi a francesa Isabelle Huppert, por "Elle".

Ben Foster venceu na categoria ator coadjuvante por "A Qualquer Custo", enquanto Molly Shannon triunfou entre as coadjuvantes por "Other People".

