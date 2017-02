Morre ator Bill Paxton, aos 61 anos

Luto

Morreu no sábado, aos 61 anos, em decorrência de complicações durante uma cirurgia, o ator e diretor Bill Paxton. As informações foram divulgadas pelo site norte-americano TMZ.

Paxton atuou em filmes de sucesso, como O Exterminador do Futuro (1984), Aliens, o Resgate (1986) e Titanic (1995). Na televisão, teve destaque nos seriados Big Love e Agentes da S.H.I.E.L.D, além da minissérie vencedora do Emmy Hatfields & McCoys. Seu trabalho mais recente foi na série Training Day, baseada no filme Dia de Treinamento (2001), que estreou na TV dos Estados Unidos no último dia 15.

Leia também

Após denúncia de violência doméstica, Victor se afasta do The Voice Kids

Na véspera do Oscar, "Moonlight - Sob a Luz do Luar" domina as premiações do Spirit Awards



Casado há 30 anos, o ator deixou esposa e dois filhos. A família confirmou a morte do ator através de uma nota, descrevendo o artista como uma pessoa "de carreira ilustre, abrangendo quatro décadas como amado e prolífico ator e diretor".