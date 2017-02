Na véspera do Oscar, "Moonlight - Sob a Luz do Luar" domina as premiações do Spirit Awards

Oscar 2017

Concorrente em oito categorias do Oscar neste domingo, o longa Moonlight – Sob a Luz do Luar foi o grande destaque da 32ª edição do Independent Spirit Awards, premiação que prestigia produções realizadas com orçamento de até US$ 20 milhões. Além de melhor filme e direção para Barry Jenkins, o filme levou as honrarias de melhor roteiro, fotografia, montagem e elenco.

A conquista reforça Moonlight como principal concorrente do musical La La Land – Cantando Estações, com 14 indicações, pela disputa da principal estatueta da Academia. Nos últimos três anos, os vencedores do Spirit Awards e do Oscar coincidiram, no entanto, La La Land, com orçamento superior ao estipulado pelo regulamento do evento, não concorreu no sábado.

Isabelle Huppert, de Elle, e Casey Affleck, de Manchester à Beira-Mar, foram os vencedores nas categorias de melhor atriz e ator. Os prêmios de melhor ator e atriz coadjuvante ficaram com Ben Foster, de A Qualquer Custo, e Molly Shannon, de Other People.

O drama brasileiro Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, concorria como melhor filme estrangeiro, mas acabou sendo derrotado pela comédia alemã Toni Erdmann, que está disputa o Oscar nessa categoria.

Mas o Brasil conquistou seu primeiro troféu no Independent Spirit Awards com a vitória do brasileiro Rodrigo Teixeira, um dos produtores do aclamado terror A Bruxa, dirigido pelo americano Robert Eggers, que levou os troféus de Melhor Filme de Estreia e Melhor Roteiro de Estreia.