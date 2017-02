No Festival de Berlim, cineastas brasileiros dizem que Temer ameaça a cultura do país

Manifesto

Cineastas brasileiros denunciaram nesta quinta-feira, no Festival de Berlim, que a cultura do país está ameaçada pelo governo "ilegítimo" do presidente Michel Temer, pedindo o apoio da comunidade internacional do cinema.



Esta é uma "carta de alerta ante a crise democrática que estamos vivendo", disse o diretor Marcelo Gomes, depois de ler um texto para a imprensa, assinado por 300 personalidades e trabalhadores do cinema, em sua maioria brasileiros.

– O governo Temer fez mudanças terríveis na área social e educacional. Os avanços que tinham sido feitos ele retiraram, e agora vai acontecer o mesmo (com a cultura) se não gritarmos – acrescentou o cineasta, cujo filme, Joaquim, concorre ao Urso de Ouro.

O Brasil está representado na Berlinale por cerca de 15 filmes. Entre os que firmaram a carta estão os diretores Fabio Meira (As Duas Irenes), Davi Pretto (Rifle) e Lais Bodanzky (Como Nossos Pais).

Os diretores pediram o apoio da comunidade cinematográfica na sua luta para proteger as políticas culturais adotadas durante os governos de Lula e de Dilma Rousseff. Mostraram-se especialmente preocupados com as próximas nomeações para a Agência Nacional de Cinema (Ancine), cujo trabalho nos últimos anos elogiaram.

Segundo a carta, "os resultados são visíveis": 27 filmes foram selecionados nos primeiros festivais internacionais do ano e o setor audiovisual cresceu 8,8% em 2016, muito acima da economia nacional.

Chamado à resistência

Os cineastas destacaram também que a Ancine permitiu que se desse voz à diversidade étnica, racial, cultural e religiosa do país.

– Vivemos em um momento muito complexo e muito inseguro – insistiu Gomes, que comparou a atualidade brasileira com seu filme baseado na figura histórica de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que lutou contra o colonialismo português no século XVIII.

O diretor desconstrói este herói nacional, interpretado pelo ator Julio Machado, para mostrar um perfil humano e ressaltar que qualquer um seria capaz de um ato heroico.

– É um chamado à resistência, para uma sociedade mais justa – apontou o cineasta.

Entre a história e a ficção, Gomes mostra como os heróis se formam por acidentes da vida e imagina que Tiradentes se transformou por amor, ao se apaixonar por uma escrava, interpretada por Isabél Zuaa.



O júri da Berlinale anunciará neste sábado o ganhador do Urso de Ouro.

Leia a carta na íntegra:

"Para a comunidade cinematográfica internacional

Estamos vivendo uma grave crise democrática no Brasil. Em quase um ano sob esse governo ilegítimo, direitos da educação, saúde, trabalhistas foram duramente atingidos. Junto com todos os outros setores, o audiovisual brasileiro, especialmente o autoral, corre sério risco de acabar. A diretoria da Ancine (Agência Nacional do Cinema) está agora em processo de substituição de dois de seus quatro diretores, que serão anunciados pelo ministério do atual governo.



O Brasil é formado por uma diversidade étnica-racial-cultural-religiosa e de gênero gigantesca. E a consciência dessa pluralidade tem se mostrado peça-chave na hora de planejar os programas educacionais, econômicos, culturais e de saúde do nosso país.



Na política do audiovisual brasileiro, não foi diferente. Nos últimos anos, a Ancine tem direcionado suas diretrizes observando com atenção esses muitos Brasis. Ampliou o alcance dos mecanismos de fomento, que hoje atingem segmentos e formatos dos mais diversos, do cinema autoral ao videogame; das séries de TV aos filmes com perfil comercial: do desenvolvimento de roteiro à distribuição.



O resultado é visível. O ano de 2017 começou com a expressiva presença de filmes brasileiros nos três dos principais festivais internacionais, totalizando 27 participações em Sundance, Rotterdam e Berlim. Não chegamos a esse patamar histórico sem planejamento, continuidade e diálogo entre Ancine e a classe realizadora, principalmente por meio de duas ações de fomento: a criação de uma lei que obriga os canais de tv a cabo a exibirem 3h30 de programação brasileira e a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, que investe em várias linhas, em todos os tipos de audiovisual em qualquer fase de produção.



Entre as políticas do Fundo Setorial, gostaríamos de destacar, em especial, as políticas regionais, o edital de tv pública, o edital voltado para filmes de arte com perfil internacional, os editais e acordos de co-produção internacional.



As ações implementadas incidiram de forma positiva no setor audiovisual, que cresce 8,8% ao ano. Uma taxa superior à média do conjunto dos outros setores da economia brasileira, representando um valor adicionado de 0,54% na economia nacional. Esse percentual é maior do que o gerado pela indústria farmacêutica, de produtos eletrônicos e de informática, por exemplo.



O percurso trilhado nos últimos anos posiciona a Ancine e o Setor Audiovisual em possibilidade de aprimoramento de suas ações, com disposição para o diálogo e desenvolvimento de instrumentos capazes de proporcionar, em um curto espaço de tempo, um programa de ações afirmativas com recorte de raça e gênero em consonância com a pauta global que impõe a necessidade de aprimoramento e ajuste do setor audiovisual para garantia de maior representatividade e participação da população negra e das mulheres. E acreditamos, ainda, que deve ser incrementada uma política de formação de público, artística e técnica para que novas pessoas possam se qualificar e atuar em toda a cadeia da produção audiovisual. Além de uma política de acervo, para garantir condições para manutenção e acesso ao público da grande produção audiovisual brasileira, realizada ao longo de quase um século de atividade.



Tudo que se alcançou até aqui é fruto de um grande esforço do conjunto de agentes envolvidos entre Ancine, produtores, realizadores,distribuidores, exibidores, programadores, artistas, lideranças, poder público, entre outros. Acima de tudo, queremos garantir que toda e qualquer mudança ou aperfeiçoamento nas políticas públicas do audiovisual brasileiro sejam amplamente debatidas com o conjunto do setor e com toda a sociedade.



Assim, pedimos às instituições, produtores e realizadores de todo o mundo que apoiem a luta e a manutenção de todos os tipos de audiovisual no Brasil. Defendemos aqui a continuidade e o incremento dessa política pública.



Assinam esta carta os diretores e produtores dos filmes:



As suas Irenes (Fabio Meira, Diana Almeida e Daniel Ribeiro)



Como nossos pais (Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi)



Em busca da terra sem males (Anna Azevedo)



Está vendo coisas (Barbara Wagner e Benjamin de Burca)



Joaquim (Marcelo Gomes e João Vieira Jr.)



Mulher do pai (Cristiane Oliveira, Graziella Ferst e Gustavo Galvão)



Não devore meu coração! (Felipe Bragança e Marina Meliande)



Pendular (Julia Murat e Tatiana Leite)



Rifle (Davi Pretto e Paola Wink)



Vazante (Daniela Thomas e Sara Silveira)



Vênus - Filó a fadinha lésbica (Sávio Leite)"



