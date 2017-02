No Instagram, Hugh Jackman posta vídeo falando em português

Direto da padoca

Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro pingado // I'm happy to be in São Paulo drinking my first pingado at Padoca do Mani Uma publicação compartilhada por Hugh Jackman (@thehughjackman) em Fev 19, 2017 às 2:31 PST

Após 20 anos interpretando Wolverine, Hugh Jackman se despede do personagem no filme Logan, com estreia para o dia 2 de março. Para divulgar o longa, o ator hollywoodiano veio a São Paulo. Na manhã deste domingo, ele postou um vídeo no Instagram para cumprimentar os fãs paulistanos.

Segurando uma xícara de café com leite e falando em português, Hugh disse: "Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro pingado". A postagem já tem mais de 500 mil visualizações e 5 mil comentários.

Em seguida, o ator postou uma foto vestindo a camiseta da Seleção Brasileira customizada com o nome de seu personagem mais famoso.

Vai Basil! #Logan @20thcenturyfox Uma publicação compartilhada por Hugh Jackman (@thehughjackman) em Fev 19, 2017 às 8:15 PST