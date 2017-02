Saiba como foi a cerimônia do Oscar 2017

Festa do cinema

A 89ª cerimônia de entrega do Oscar foi realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, na noite deste domingo. La La Land: Cantando Estações liderou as indicações e concorreu em 14 categorias. Logo atrás vinha Moonlight – Sob A Luz do Luar e A Chegada, ambos disputando oito prêmios.

Após gafe histórica, Moonlight venceu na categoria Melhor Filme - o ator Warren Beatty recebeu um envelope errado e acabou chamando a equipe de La La Land para receber a estatueta. O erro foi corrigido durante os discursos do longa que faturou seis estatuetas.

Siga abaixo tudo o que rolou durante a premiação, das chegada das estrelas no tapete vermelho até a gafe histórica da premiação.

