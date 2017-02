Saiba onde assistir aos filmes do Oscar 2017

Programe-se

Com a estreia de Lion – Uma Jornada para Casa, sete dos nove filmes que disputam o prêmio na categoria principal estão em cartaz nos cinemas de Porto Alegre. Confira:

MELHOR FILME

Em cartaz:

- A Chegada: Cinemark Barra (sábado)

- Até o Último Homem: Cinemark Barra

- A Qualquer Custo: Espaço Itaú

- La La Land – Cantando Estações: Cinemark Barra (sábado), Cinemark Ipiranga, GNC Iguatemi e GNC Moinhos.

- Lion – Uma Jornada Para Casa: Cinemark Barra, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Moinhos e Guion Center.

- Manchester à Beira-Mar: Espaço Itaú

- Estrelas Além do Tempo: Cinespaço Wallig e Cinemark Ipiranga.

Em breve:

- Moonlight – Sob a Luz do Luar: estreia no dia 23 de fevereiro

- Um Limite entre Nós: estreia no dia 2 de março

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Em cartaz:

- Um Homem Chamado Ove: Guion Center

- O Apartamento: Guion Center

- Toni Erdmann: Espaço Itaú e Guion Center

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Em cartaz:

- Eu Não Sou Seu Negro: Espaço Itaú

On demand:

- Fogo no Mar: disponível no Net Now.

- O. J. Made in America: disponível no WatchESPN.

- A 13ª Emenda: disponível na Netflix.

MELHOR ANIMAÇÃO

Em cartaz:

- Moana – Um Mar de Aventuras: Cinespaço Wallig, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú e GNC Lindoia.

- Minha Vida de Abobrinha: Espaço Itaú e Guion Center.

- A Tartaruga Vermelha: Espaço Itaú

On demand:

- Zootopia: disponível no Net Now