"Star Wars: Os Últimos Jedi" foi confirmado como título do Episódio VIII da saga

Star Wars: Os Últimos Jedi será o título no Brasil de Star Wars: The Last Jedi. As traduções do título do Episódio VIII da saga começaram a ser divulgadas pela Lucasfilm na manhã desta sexta-feira, por meio de suas contas oficiais nas redes sociais.



O título brasileiro é revelador, pois em inglês não ficam aparentes gênero e plural. A partir da tradução oficial, é possível especular se os últimos Jedi seriam Rey e Luke ou se existem outros na galáxia.



O elenco do filme conta com Daisy Ridley, Mark Hamil, Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Laura Dern, Benicio Del Toro e Carrie Fisher. Rian Johnson é o diretor e roteirista do filme. A estreia nos cinemas está marcada para 15 de dezembro de 2017.