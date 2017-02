"Star Wars": primeira imagem de filme focado em Han Solo é divulgada

Pisa fundo, Chewie!

Mais uma história de Star Wars começou a ser escrita: as filmagens do longa focado em Han Solo iniciaram oficialmente na última segunda-feira, nos Estúdios Pinewood, em Londres.

Ainda sem título definido, o filme vai explorar as aventuras do personagem imortalizado por Harrison Ford e seu parceiro Chewbacca antes de Star wars: Episódio 4 – Uma Nova Esperança, incluindo os seus encontros com Lando Calrissian.

Dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, o elenco do filme conta com Alden Ehrenreich como Han Solo, Donald Glover como Lando Calrissian, Woody Harrelson, Emilia Clarke, , Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo como Chewbacca.

A data de lançamento do filme está prevista para dia 25 de maio de 2018.