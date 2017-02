"Um Limite Entre Nós" tem sessões de pré-estreia em Porto Alegre

Tensão familiar

Com as sessões de pré-estreia diárias de Um Limite entre Nós, todos os nove concorrentes ao Oscar de melhor filme neste domingo terão passado pelos cinemas de Porto Alegre — outros cinco seguem em cartaz: a estreia da semana Moonlight — Sob a Luz do Luar, La La Cand — Cantando Estações, Até o Último Homem, Lion — Uma Jornada para Casa e Manchester à Beira-Mar.

Um Limite entre Nós é dirigido pelo ator Denzel Washington. Ele e Viola Davis repetem os mesmos papeis que viveram no palco, na peça do dramaturgo August Wilson, que concorre postumamente à estatueta de roteiro adaptado — o autor morreu em 2005, depois de concluir a adaptação de seu texto para o cinema.

Leia mais:

Especial Oscar 2017: confira trailers e críticas dos principais concorrentes

Veja os palpites dos críticos de ZH sobre a premiação

Onde ver os filmes indicados ao Oscar 2017

A trama é ambientada nos anos 1950 na cidade americana de Pittsburgh, na Pensilvânia. Indicado a melhor ator, Washington vive Troy, um lixeiro que amarga na maturidade a frustração de não ter sido um jogador de beisebol, apesar do reconhecido talento, em razão de na sua juventude a presença de negros na liga profissional ser restrita.

Troy é um tipo ranzinza, por vezes desagradável, que torna turbulento o convívio com a mulher, Rose (Viola, indicada como coadjuvante), e o filho adolescente. Troy tem ainda um filho músico, fruto de um relacionamento anterior, descobre que sua amante está grávida e aceita com desconforto ter a renda reforçada pela pensão do irmão ferido na II Guerra.

Um Limite entre Nós é um filme sintonizado com o tema do preconceito racial presente no Oscar 2017 em longas de ficção e documentários. Destaca o papel secundário dos negros na sociedade americana antes da luta pelos direitos civis ganhar corpo, nos anos 1960. Mas é, sobretudo, um intenso drama familiar que tem sua força no embate entre a instabilidade emocional de Troy e a serenidade conciliatória de Rose.

Preservando, talvez em excesso, a estrutura teatral focada na performance do elenco, estão justamente nas atuações as grandes chances de estatuetas do filme. Viola é a favorita na categoria. Já venceu o prêmio do Sindicato dos Atores e o Globo de Ouro, entre outras dezenas de prêmios. Washington está numa disputa mais apertada para erguer seu terceiro Oscar. Mas a vitória no Sindicato do Atores, concorrendo contra os mesmos adversários do Oscar (Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling e Viggo Mortensen) aumentou a chance de ver seu nome no envelope no domingo.