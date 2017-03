Canibalismo e decadência dão o tom da comédia negra "Mistério na Costa Chanel"

Humor bizarro

Um dos mais prestigiados cineastas franceses da atualidade, Bruno Dumont deu um novo direcionamento a sua carreira depois da monumental e genial minissérie em quatro episódios O Pequeno Quinquin (2014), distanciando-se da narrativa austera, densa e mais naturalista de dramas como A Vida de Jesus (1997), A Humanidade (1999) e O Pecado de Hadewijch (2009). Em seu mais recente filme, Mistério na Costa Chanel (2016), o realizador retorna a temas constantes em sua filmografia — a violência social, os atritos entre classes e culturas diferentes, a confrontação moral e espiritual com situações extremas —, mas com uma embocadura menos hirta. Como em Quinquin, o longa em cartaz na Capital adota um tom mais farsesco e mesmo absurdo para contar a história de uma série de crimes cometidos em uma região da França distante das grandes cidades, cuja elucidação é menos importante do que observar o ácido painel desenhado de uma sociedade assentada em hipocrisias, pequenas grandezas e grandes mesquinharias. "Eu costumava trabalhar com um telescópio, agora eu trabalho com um microscópio", definiu Dumont sua comédia negra.



Prêmio de melhor trilha sonora do Festival de Cannes do ano passado, Mistério na Costa Chanel — nada a ver com a célebre estilista — é ambientado em Pas-de-Calais, no norte da França, onde nasceu o diretor. No verão de 1910, a família Van Peteghem — formada pelo patriarca esquisitão André (Fabrice Luchini), a severa esposa Isabelle (Valeria Bruni Tedeschi) e as duas filhas do casal — vai passar sua tradicional temporada na confortável propriedade construída em um terreno com uma vista privilegiada. A reunião do esnobe clã completa-se com a visita do apalermado Christian (Jean-Luc Vincent) e a chegada da histérica Aude (Juliette Binoche), mãe da figura andrógina Billie (Raph).

O contraponto aos sofisticados e decadentes burgueses é a comunidade local de pescadores, dos quais se destacam os Brufort, gente bruta e pobre que vive de catar mexilhões e de ajudar pessoas na travessia por charcos e áreas alagadas da região — logo é revelado que eles se alimentam dos corpos dos turistas que lá passeiam. Enquanto uma dupla improvável de policiais, formada pelo descomunalmente roliço inspetor-chefe Alfred Machin (Didier Després) e seu mirrado assistente Malfoy (Cyril Rigaux), investiga uma sucessão de desaparecimentos nem tão misteriosos assim, Billie e Ma Loute (Brandon Lavieville), filho do pescador Brufort (Thierry Lavieville), apaixonam-se.

Mistério na Costa Chanel assume o tom de farsa e comédia nonsense para denunciar o mundo em ruínas da belle époque, em que uma burguesia de aspirações aristocráticas ignora a classe trabalhadora desassistida de quase tudo, apesar de ambas conviverem no mesmo espaço — as belas e desoladas paisagens marinhas mostradas no filme dão conta de ilustrar essa singular e paradoxal amálgama de contrários. O grande ator Fabrice Luchini está engraçadíssimo como o tolo chefe dos Van Peteghem, circulando em cena cheio de tiques e encurvado por uma corcunda, enquanto Juliette Binoche — em seu segundo trabalho em um filme de Dumont, depois de protagonizar o pungente Camille Claudel 1915 (2013) — parece rir de si mesma interpretando uma doidivanas de reações dramáticas ridiculamente exageradas. Divertido, grotesco e, em alguns momentos, arrastado, Mistério na Costa Chanel é uma obra no mínimo curiosa, cujas referências visuais vão do surrealismo do pintor belga René Magritte ao humor ingênuo das histórias em quadrinhos de Tintin e seus atrapalhados detetives Dupond e Dupont — passando pelo realismo mágico e por filmes do mestre Federico Fellini como 8 1/2 (1963), E la Nave Va (1983) e Amarcord (1973).

