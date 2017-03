Cinema em Porto Alegre: a volta dos Power Rangers, "Fragmentado" e outras estreias da semana

Cinema

Zero Hora

Por: Zero Hora





Foto: Divulgação / Entertainment Weekly

FRAGMENTADO (Split)

Homem com distúrbio de personalidade sequestra trio de garotas. Com James McAvoy e Anya Taylor-Joy. Suspense, 14 anos. De M. Night Shyamalan. EUA, 2017, 117min.

Cotação: muito bom

Onde assistir: Arcoplex Boulevard, Cine Victória, Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Moinhos e GNC Praia de Belas.

Leia também

Cinco lições que aprendemos com o filme "A Bela e a Fera"

Filme inacabado de Orson Welles será finalizado com apoio da Netflix



IMPREVISTOS DE UMA NOITE EM PARIS (Ouvert la Nuit)

Prestes a estrear novo espetáculo, diretor de teatro tenta solucionar diversos problemas. Com Edouard Baer e Sabrina Ouazani. Comédia dramática, 12 anos. De Edouard Baer. França, 2017, 97min.

Cotação: bom

Onde assistir: Guion Center

PARO QUANDO QUERO (Smetto Quando Voglio).

Químico é demitido da universidade na qual trabalha e, para ganhar dinheiro, cria uma droga nova. Com Edoardo Leo e Valeria Solarino. Comédia, 16 anos. De Sydney Sibilia. Itália, 2014, 100min.

Cotação: regular

Onde assistir: Espaço Itaú

POWER RANGERS (Saban's Power Rangers)

Cinco jovens precisam lutar para salvar a Terra de um ataque alienígena. Com Dacre Montgomery e Naomi Scott. Aventura, classificação não indicada. De Dean Israelite. EUA, 2017, 124min.

Onde assistir: Cinespaço Wallig, Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga Espaço Itaú 5, GNC Iguatemi, GNC Lindoia e GNC Praia de Belas.

TRAVESSIA

Homem precisa lidar com a culpa após atropelar um garoto, enquanto vive relação conturbada com seu filho. Com Chico Diaz e Caio Castro. Drama, 16 anos. De João Gabriel. Brasil, 2015, 90min.

Cotação: bom

Onde assistir: Cinespaço Wallig e Espaço Itaú.

T2 TRAINSPOTTING

Drama, 16 anos. De Danny Boyle. Reino Unido, 2017, 117min. Na sequência do filme de 1996, amigos que praticavam golpes e se drogavam reencontram-se 20 anos depois. Com Ewan McGregor.

Cotação: bom

Onde assistir: Espaço Itaú, GNC Moinhos e Guion Center.