Cinema em Porto Alegre: "Kong: A Ilha da Caveira", novo filme de Scorsese e outras estreias desta semana

"Kong: Ilha da Caveira" é a maior estreia desta semana Foto: Warner / Divulgação

FOME DE PODER (The Founder)

A história do empresário Ray Kroc, um dos responsáveis pelo crescimento da rede McDonald's. Com Michael Keaton e Nick Offerman. Drama, 10 anos. De John Lee Hancock. EUA, 2016, 115min.

Onde assistir: Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, GNC Iguatemi e GNC Moinhos.

INSUBSTITUÍVEL (Médecin de Campagne)

Médica recém-formada precisa tentar substituir o antigo doutor de uma comunidade. Com François Cluzet e Marianne Denicourt. Comédia dramática, 12 anos. De Thomas Lilti. França, 2016, 102min.

Cotação: bom

Onde assistir: Espaço Itaú, GNC Iguatemi e Guion Center.

KONG: A ILHA DA CAVEIRA (Kong: Skull Island)

Ex-militar viaja em busca do irmão desaparecido e enfrenta criaturas assustadoras, como um gorila gigante. Com Tom Hiddleston e Brie Larson. Aventura, 14 anos. De Jordan Vogt-Roberts. EUA/Vietnã, 2017, 118min.

Cotação: bom

Onde assistir: Arcoplex Boulevard, Arcoplex Rua da Praia, Cine Victória, Cineflix Total, Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Lindoia, GNC Praia de Belas, GNC Iguatemi, GNC Praia de Belas.

NEGAÇÃO (Denial)

Escritora luta para provar história contra homem que a acusa de difamação. Com Rachel Weisz e Timothy Spall. Drama, 12 anos. De Mick Jackson. EUA/GB, 2016, 111min.

Onde assistir: Espaço Itaú e GNC Moinhos.

OLHAR INSTIGADO

Três artistas retratam a cidade de São Paulo por meio dos seus trabalhos. Documentário, 12 anos. De Chico Gomes e Felipe Lion. Brasil, 2015, 71min.

Onde assistir: Sala Norberto Lubisco

PAPA FRANCISCO: CONQUISTANDO CORAÇÕES (Francisco: el Padre Jorge)

A trajetória do Papa Francisco, nascido na Argentina. Com Darío Grandinetti. Drama, 10 anos. De Beda Docampo Feijóo. Argentina/Espanha/Itália, 2015, 104min.

Onde assistir: Cinespaço Wallig e Cinemark Ipiranga.

PERSONAL SHOPPER

Em Paris, garota que trabalha como assistente de celebridade tenta fazer contato com seu irmão morto. Com Kristen Stewart. Suspense, 14 anos. De Olivier Assayas. França, 2016, 105min.

Cotação: bom

Onde assistir: Espaço Itaú

SILÊNCIO (Silence)

Padres jesuítas viajam ao Japão em período no qual o catolicismo foi banido. Com Andrew Garfield e Liam Neeson. Drama, classificação não indicada. De Martin Scorsese. EUA/Itália/Japão/México, 2016, 162min.

Onde assistir: Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Moinhos, GNC Praia de Belas e Guion Center.

SOUVENIR

Ex-cantora de famoso concurso musical vive anonimamente em uma fábrica, quando é descoberta por um colega que a convence a voltar aos palcos. Comédia dramática, 14 anos. De Bavo Defurne. França, 2016, 90min. Isabelle Huppert e Kévin Azaïs.

Onde assistir: Espaço Itaú e Guion Center.

VERSÕES DE UM CRIME (The Whole Truth)

Advogado precisa defender adolescente acusado de matar o pai milionário. Com Keanu Reeves e Renée Zellweger. Drama/Suspense, classificação não indicada. De Courtney Hunt. EUA, 2016, 94min.

Onde assistir: Cineflix Total, Cinespaço Wallig e GNC Praia de Belas.