Com mais drama adolescente do que ação, "Power Rangers" entra em cartaz nos cinemas de POA

Hora de morfar

Uma das franquias infantojuvenis de maior sucesso da cultura pop, Power Rangers ganhou uma nova versão cinematográfica. O filme é uma adaptação do seriado norte-americano, que por sua vez adaptava o programa japonês Super Sentai, criado em 1975 e que teve algumas temporadas exibidas no Brasil – Changeman e Flashman, entre estas. No ar desde 1993, Power Rangers já teve mais de 20 temporadas, além de games e brinquedos. Virou até tema de canção de Sandy e Junior – O Universo Precisa de Vocês.



Não é a primeira incursão da franquia no cinema: Power Rangers – O Filme e Turbo: Power Rangers 2 foram realizados respectivamente em 1995 e 1997. Com direção de Dean Israelite (Projeto Almanaque), o novo longa revitaliza a trama para os tempos atuais, com foco na narrativa de origem.

A premissa não é nova e lembra as primeiras temporadas da série: cinco jovens de origens e personalidades distintas encontram moedas que lhes dão poderes. Jason (Dacre Montgomery) é o ranger vermelho, cor destinada ao líder do grupo; Kimberly (Naomi Scott), a rosa; Billy (RJ Cycler), azul; Zack (Ludi Lin), o preto; e Trini (Becky G.), a amarela. Ao mesmo tempo, a vilã Rita Repulsa (Elizabeth Banks) desperta de sua hibernação para buscar o cristal Zeo, que lhe daria poderes para conquistar o universo. Para orientar os rangers novatos, há Zordon (Bryan Cranston) e seu parceiro Alpha 5 (Bill Hader).

Diferentemente das outras produções da franquia, o novo filme procura funcionar como um drama adolescente e desenvolver individualmente cada um dos rangers – todos são outsiders lidando com suas frustrações, autoaceitação e orientação sexual, o que faz lembrar o clássico Clube dos Cinco (1985), de John Hughes. São rangers com estofo, ao contrário dos personagens rasos de produções anteriores, limitados às poses e coreografias espalhafatosas durante batalhas cartunescas, que eram um festival de faíscas. Apesar das boas intenções e de introduzir uma personagem LGBT (Trini), o longa acaba representando caricaturas do gênero – o atleta e líder nato com bom coração (Jason), o nerd carismático (Billy), a patricinha que quer novos ares (Kimberly) e o encrenqueiro (Zack).

Quem espera cenas de lutas sairá decepcionado: são escassas. Boa parte da trama é dedicada à apresentação dos cinco, concentrando a pancadaria nas sequências finais. Nas batalhas derradeiras, Power Rangers vira um filme de ação genérico e previsível, remetendo a Transformers, com efeitos especiais que derrapam na artificialidade.

No fim do dia, os Power Rangers são cinco heróis vestindo uniformes berrantes que controlam robôs gigantes para enfrentar monstros. O filme não precisa ser cobrado por sua profundidade, mas sim por sua boa execução como produto de entretenimento. Nisso, o longa até pode ser recreativo, mas poderia entregar mais.

POWER RANGERS

De Dean Israelite. Fantasia, EUA, 2017, 124min. Cotação: 2 de 5.

