Comédia dramática "Insubstituível" mostra o cotidiano de uma dupla de médicos rurais

Cinema

O título internacional e a campanha de divulgação do filme Insubstituível (2016), ressaltando que o protagonista François Cluzet é o mesmo ator de Intocáveis (2011), inequivocamente forçam a associação da história de um médico diagnosticado com câncer e sua nova auxiliar com o sucesso internacional sobre a ligação entre um milionário tetraplégico e seu cuidador. As semelhanças entre essas comédias dramáticas francesas, porém, não avançam muito além disso: diferentemente de Intocáveis, dirigido pela dupla Olivier Nakache e Eric Toledano, Insubstituível – em cartaz a partir desta semana na Capital – não apela para o sentimentalismo a fim de engajar o público em sua trama de consistente apelo humanista e altruísta. Originalmente chamado Médecin de Campagne ("Médico Rural", em tradução livre), o longa é assinado pelo diretor, roteirista e médico Thomas Lilti, realizador do elogiado Hipócrates (2014), drama semiautobiográfico sobre um jovem residente iniciando a carreira em um hospital.



Em Insubstituível, no lugar de um novato está um veterano médico; em vez da cidade e o universo de um grande centro de atendimento, o campo e seus pacientes assistidos em casa. Jean-Pierre Werner (Cluzet) trabalha há 30 anos com as famílias de uma cidade interiorana sem hospital ou ambulatório. Diagnosticado com uma grave doença, acaba aceitando a contragosto o auxílio de uma colega sem experiência de campo a fim de continuar cuidando de seus enfermos.

Leia também

King Kong volta aos cinemas em clima de matinê

Kristen Stewart consolida carreira internacional com filme francês "Personal Shopper"



O solitário e solidário Werner, porém, não fala para ninguém sobre seu mal – nem mesmo para Nathalie Delezia (Marianne Denicourt), enfermeira que voltou aos estudos para formar-se em medicina e exercer a atividade na região de origem do pai. Inicialmente refratário à parceria com Nathalie, aos poucos Werner vai reconhecendo a capacidade e a dedicação da companheira de ofício, auxiliando-a no trato atencioso à variada clientela que ambos visitam – idosos, acidentados, crianças, adultos.

O ótimo François Cluzet e a atriz Marianne Denicourt formam uma boa dupla em cena, oscilando entre aproximações e afastamentos, tensionando na medida o limite entre empatia e interesse amoroso. Além de abordar com sensibilidade essa ambiguidade entre os personagens centrais, o realizador Thomas Lilti acerta ao não explorar melodramaticamente o sofrimento de seu protagonista: a iminência da morte serve para motivar Werner a passar adiante seus conhecimentos e sua filosofia profissional, visando dar continuidade à singular e fundamental função que exerce na comunidade.

Para muito além do "filme de doença" ou do romance de maturidade, Insubstituível enaltece a dignidade daqueles que se devotam a cuidar da saúde no campo, nas comunidades carentes e nas famílias – uma vocação abnegada que infelizmente parece estar em vias de extinção.

INSUBSTITUÍVEL

De Thomas Lilti

Comédia dramática, França, 2016, 102min.

Cotação: bom

Em cartaz no Espaço Itaú, no GNC Iguatemi e no Guion Center