Eddie Murphy anuncia no Twitter sequência de "Um Príncipe em Nova York"

O ator Eddie Murphy indicou em seu perfil do Twitter que Um Príncipe em Nova York (1988), clássico da programação da Sessão da Tarde, poderá ganhar uma sequência. Na publicação, ele compartilhou uma foto da atriz Vanessa Bell Calloway interpretando Imani Izzi no filme original. Na legenda, Eddie perguntou: "Continuação de Um Príncipe em Nova York?".

Após a repercussão na web, o ator apagou a mensagem e deletou sua conta no Twitter. Segundo informações do site TMZ, a publicação foi realizada por um social media, que acabou antecipando um tweet que não era para ser divulgado agora, pois Eddie ainda está desenvolvendo o projeto e não se sabe como será a história, se contará com o retorno de atores do elenco original.

Ao TMZ, Vanessa contou que foi pega de surpresa pela divulgação da foto na conta de Eddie Murphy, mas disse que estaria pronta para uma sequência.