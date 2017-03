King Kong volta aos cinemas em clima de matinê

Estreia da semana

Desde que seu rugido ecoou pela primeira vez em 1933 até hoje, King Kong mantém-se como um enorme ícone da cultura pop, sinônimo da grandiosa capacidade que o cinema tem de impressionar e comover o público. O descomunal gorila já assomou nas telas um sem-número de vezes, nunca igualando, porém, o impacto de sua primeira aparição no clássico filme dirigido por Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack — a exceção é a ótima refilmagem assinada por John Guillermin em 1976. Dirigido por Jordan Vogt-Roberts, Kong: A Ilha da Caveira (2017), nova visita ao monstro das selvas, surpreende pela singularidade de sua abordagem e qualidade de produção: sem abrir mão da ação e dos efeitos especiais ao gosto das plateias contemporâneas, o longa que entra em cartaz nesta quinta-feira na Capital consegue ser ao mesmo tempo reverente e irônico com relação à mitologia do personagem e às referências retrôs que perpassam toda a história.

Kong: A Ilha da Caveira situa a trama em 1973, no ocaso da Guerra do Vietnã, quando o governo norte-americano começa a retirar seus soldados do país asiático. Depois de convencer um influente senador a aprovar uma expedição científica a uma ilha até então incógnita no Pacífico Sul, o pesquisador Bill Randa (John Goodman) reúne um grupo a fim de explorar o local. Entre os que embarcam rumo ao desconhecido está a fotógrafa de guerra Mason Weaver (Brie Larson), o aventureiro britânico James Conrad (Tom Hiddleston) e o tenente-coronel Preston Packard (Samuel L. Jackson), comandante da companhia que dará o apoio militar à operação — todos ignorando a presença de criaturas antediluvianas na ilha, exceto Randa e seus dois assistentes. Logo, no entanto, o verdadeiro motivo da busca vai se revelar diante dos intrusos: atraído por explosões provocadas pelos homens, um gigantesco primata aparece para defender seu território, derrubando helicópteros e matando boa parte da tropa que o atacava.

Espalhados pela ilha, os sobreviventes enfrentam também outros perigos, como aranhas imensas e ferozes lagartões. Enquanto um grupo descobre uma tribo de nativos ancestrais, com os quais convive o capitão Hank Marlow (John C. Reilly), piloto norte-americano cujo avião caiu por lá durante a II Guerra Mundial, o pelotão liderado pelo obstinado Packard vai no encalço de Kong a fim de vingar os companheiros mortos.

A caracterização do lendário símio e o ambiente de floresta tropical remetem saborosamente ao pioneiro King Kong dos anos 1930, enquanto outras características da besta como o espetacular tamanho — cerca de cem metros, a mais alta versão norte-americana da figura no cinema —, a incrível força e as destruidoras lutas lembram os filmes de monstro japoneses. Já as produções sobre a Guerra do Vietnã — em especial Apocalypse Now (1979), explicitamente lembrado em sequências como a da chegada dos helicópteros com o sol alaranjado ao fundo e a do barco improvisado descendo um rio entre vales — reforçam o antagonismo entre homem e natureza, encarnado na sanha destruidora do senhor da guerra Packard. Sem a solenidade kitsch da decepcionante versão do personagem filmada em 2005 por Peter Jackson, Kong: A Ilha da Caveira diverte com eficácia, reservando ainda espaço para o humor, particularmente nas cenas com o simpático capitão Marlow, e mexendo com o saudosismo ao brincar com a tecnologia da década de 1970 — destacando os telefones de disco, um barulhento projetor de slides, as câmeras fotográficas de filme e uma vitrola a pilha.

