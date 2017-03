Vida de idoso que se assumiu gay aos 95 anos vai virar documentário

90 anos dentro do armário

Roman Blank é um senhor de 96 anos que sobreviveu ao Holocausto, tem dois filhos e cinco netos. Durante 67 anos, ele teve um casamento que, nas palavras de seu neto, Brandon Gross, era um modelo. No entanto, aos 95 anos, ele revelou à família que era gay.

Em entrevista ao youtuber Davey Wavey, Roman diz que sabe de sua sexualidade desde os cinco anos.

— Certas coisas eu quero que o mundo saiba — disse o idoso a Wavery. — Você imagina ficar 90 anos dentro do armário?

O youtuber perguntou a Roman que tipo de homem ele gosta e a resposta do idoso foi que "não olha para o rosto, mas para o coração".

Brandon Gross, seu neto, tem planos de registrar a vida de Roman em um documentário chamado On My Way Out. No site criado para divulgar a iniciativa, Gross diz que o longa se conecta com o que faz de nós seres humanos, a necessidade e o desejo de amar e ser amado. O projeto ainda está em fase de arrecadação de fundos.



Confira, em inglês, a entrevista de Roman ao youtuber Davey Wavey: