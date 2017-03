VÍDEO: diretores falam sobre negociação com facções para filmar documentário sobre Presídio Central

Nos cinemas

Zero Hora

Por: Zero Hora

Com direção é de Tatiana Sager e Renato Dorneles, Central registra a realidade por dentro do Presídio Central de Porto Alegre. Em vídeo, a dupla fala sobre os bastidores do documentário que estreia nesta quinta-feira.

Confira as salas e horários de Central em Porto Alegre:

GNC Iguatemi 1 (15h35, 19h50), Espaço Itaú 8 (20h20), GNC Moinhos 1 (15h40, 19h50) e GNC Praia de Belas 5 (15h20, 19h40).

Leia mais:

Documentário "Central" radiografa presídio de Porto Alegre que já foi considerado o pior do Brasil