"Mulher-Maravilha" supera US$ 100 milhões na estreia e bate recorde

Imbatível

Mulher-Maravilha deve alcançar US$ 100,5 milhões em bilheteria nos Estados Unidos em seu primeiro final de semana em cartaz. Segundo a revista Variety, essa será a maior arrecadação de um filme dirigido por mulher.



O longa da Patty Jenkins superou a bilheteria de estreia de Cinquenta Tons de Cinza, de Sam Taylor-Johnson, que arrecadou US$ 93 milhões em 2015.

Segundo projeções, o filme da DC Comics deve fazer também a terceira maior estreia dos títulos de super-heróis nos Estados Unidos. Deve superar obras como Homem de Ferro (US$ 98,6 milhões), Doutor Estranho (US$ 85 milhões) e Thor (US$ 65,7 milhões). A heroína tende a ficar atrás apenas de Deadpool (US$ 132 milhões) e O Homem de Aço (US$ 116,6 milhões).

Patty Jenkins alcança a marca de maior bilheteria de um filme dirigido por mulher depois de ter se afastado de um outro projeto de super-herói, só que da Marvel — Thor: o Mundo Sombrio. Antes do sucesso no cinema, a carreira da cineasta foi dedicada à TV, tendo participado da direção de episódios de séries como Arrested Development, Entourage e The Killing. Sob o comando de Patty, Charlize Theron conquistou o Oscar de melhor atriz em 2004 pelo papel em Monster: Desejo Assassino. Agora a cineasta

Estrelado por Gal Gadot, 32 anos, Mulher-Maravilha conta a história de Diana, uma guerreira que vive em na ilha paradisíaca de Themyscira, habitada só por mulheres. Ao descobrir que o mundo está em guerra, ela decide intervir.

Ao contrário da fria recepção Batman vs Superman: A Origem da Justiça e Esquadrão Suicida, apostas anteriores da DC Comics e da Warner, Mulher-Maravilha tem sido bastante elogiado pela crítica internacional.

*Com informações de agências