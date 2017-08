Mostra celebra cinema brasileiro com sessões gratuitas

Cinema 0800

Em cartaz com entrada franca partir desta quinta-feira na sala 2 do Espaço Itaú (Shopping Bourbon Country, Av. Túlio de Rose, 80), a Mostra Itaú Cultural

30 Anos de Cinema Brasileiro apresenta uma retrospectiva com 36 longas-metragens ilustrativos da diversidade da produção nacional nas últimas décadas. A programação conta com títulos referenciais na ficção, no documentário e também na experimentação que embaralha esses dois gêneros.

Nesta quinta, serão exibidos os documentários A Paixão de JL (2015), de Carlos Nader, às 13h30min; Sabotage:Maestro do Canão (2015), de Ivan 13P, às 15h30min; e Elena (2012), de Petra Costa, às 17h30min. Às 19h30min, passa a comédia Carlota Joaquina – Princesa do Brasil (1995), de Carla Camurati. Às 21h30min, destaque para o docudrama Serras da Desordem (2006), de Andrea Tonacci.