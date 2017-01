Peças infantis em cartaz e outras atrações para as crianças curtirem no fim de semana

Programinha





Cena de "Chiquinho de Assis" Foto: Ney Cardoso / Divulgação

PAIS E FILHOS NO TEATRO

É tempo de recesso escolar para as crianças, mas o teatro infantil está longe de tirar férias em janeiro e fevereiro. Neste fim de semana, começam dois circuitos especiais para os pequenos na Capital: a Mostrinha de Teatro da Cia. Hariboll e a Mostra de Teatro Infantil Ronald Radde, que integra o Porto Verão Alegre. Saiba detalhes sobre as apresentações abaixo.

Cia. Hariboll para crianças

A primeira edição da Mostrinha de Teatro da Cia. Hariboll começa neste fim de semana. Com sessões sempre às 16h, no Teatro do Instituto (Riachuelo, 1.317), as peças do circuito são dirigidas por Luis Carlos Pretto. Neste fíndi, a companhia leva ao palco o espetáculo Nina Menina — na história, a garota se perde em uma floresta após brincar com os amigos longe de casa. Depois, nos dias 21 e 22, é a vez de Chiquinho de Assis, montagem sobre a infância do menino que se tornou Francisco de Assis, conhecido como o santo protetor do animais e do meio ambiente. Já no último fim de semana de janeiro, a peça Joãozinho e o Pé de Livro leva ao palco a história da obra homônima de Adeilson Salles — a trama mostra um garoto avesso à leitura que acaba surpreendido por uma árvore de literatura. Os ingressos custam R$ 25 (antecipados a R$ 12,50 estão à venda no site appticket.com.br).

Porto Verão para pequenos

Espetáculo "Para Sempre Terra do Nunca" Foto: Lisa Roos / Divulgação

A Mostra de Teatro Infantil Ronald Radde, que homenageia o dramaturgo gaúcho morto em 2016, terá início neste fim de semana na programação do Porto Verão Alegre. A primeira peça em cartaz será Para Sempre Terra do Nunca, no Teatro Novo DC (Frederico Mentz, 1.561), com sessões no sábado e no domingo, às 17h. O texto de 2012 assinado pelo próprio Ronald Radde apresenta uma Terra do Nunca abandonada. Para reanimar o lugar, entram em cena personagens como Branca de Neve, Cinderela e Peter Pan. A mostra tem curadoria de Karen Radde, filha do diretor. Os ingressos custam R$ 20. Veja a programação completa da mostra clicando AQUI.

FEIRA DO LIVRO NO PRAIA DE BELAS

Até 28 de fevereiro, o Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1.181) sedia uma nova edição da feira Book Lovers. Com mais de 3 mil títulos, o evento oferece preços promocionais a partir de R$ 5. Clássicos da literatura, livros infantis com atividades para colorir e de personagens como a Barbie estão no catálogo. A feira ocorre primeiro piso do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h.

PISCINA DE BOLINHAS

Foto: Rena Costantin / Divulgação

Mais de 1 milhão de bolinhas plásticas coloridas tomaram conta do Bourbon Shopping Wallig (Av. Grécia, 1.500) para divertir as crianças neste verão. Até 19 de fevereiro, pais e filhos podem mergulhar na piscina gigante montada em um espaço de 640 metros quadrados no terceiro andar do prédio — que também inclui a estrutura inflável Magic Farm Yard. A atração é indicada para todas as idades e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 11h às 22h. O valor é R$ 15 (30 minutos), com cobrança de R$ 0,50 por minuto adicional.

VEM AÍ

Museu da PUCRS itinerante





Giroscópio Humano Foto: Carolina Luz Paulo / Divulgação

O Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800) recebe uma versão itinerante do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS a partir de segunda-feira. Com entrada gratuita, a exposição reúne atrações como o Giroscópio Humano, a Harpa Laser, o Planetário Inflável e o óculos de realidade virtual. A mostra será instalada na praça de alimentação do terceiro andar, mas haverá também um espaço de experimentação no primeiro piso. O funcionamento é no mesmo horário do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h. A visitação ocorre até dia 28 de fevereiro.

