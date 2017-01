Porto Verão Alegre destaca espetáculos infantis entre as atrações

No palco para as crianças

Início de ano, calor que faz derreter, tempo livre, férias escolares e, claro, Porto Verão Alegre. Em sua 18ª edição, o festival – que tem lugar cativo na agenda cultural do público da Capital – costuma oferecer um circuito de peças para as crianças aproveitarem o recesso das aulas. Mas, desta vez, há uma novidade: a diretora Karen Radde é a curadora da Mostra de Teatro Infantil Ronald. Mas, desta vez, há uma novidade: a diretora Karen Radde é a curadora da Mostra de Teatro Infantil Ronald Radde, que homenageia seu pai, dramaturgo morto em 2016 e que fez história no teatro brasileiro.

– Me emocionou muito essa lembrança, não esperava. A princípio, seria só uma mostra, mas daí o Beretta (Rogério Beretta, um dos organizadores do festival) me falou que iria fazer a homenagem. Estamos só seguindo a cultura do teatro infantil que o meu pai iniciou – conta Karen, que hoje está à frente da Cia. Teatro Novo.

No fim de semana, Para Sempre Terra do Nunca abre a mostra de teatro infantil – todos os espetáculos serão apresentados no Teatro Novo DC (Frederico Mentz, 1.561), com ingressos a R$ 20. E esse é apenas um dos textos de Ronald Radde que integram o circuito para os pequenos. Também será encenada A Dama e o Vagabundo em Paris, com roteiro adaptado por ele e Daniel Anillo.

– Pensei nessas duas peças justamente por se destacarem no repertório do Teatro Novo, servem como uma homenagem. Também escolhi para integrar a mostra diretores que conheço de perto o trabalho, espetáculos que já tinha visto e gostado. Mas tem uma aposta mais curiosa, que é o É Proibido Miar – justifica Karen.

Primeira montagem da MA Companhia – Teatro, Dança e Assemelhados nos palcos, É Proibido miar, de Denis Gosch, incorpora audiodescrição e Libras na própria dramaturgia. As outras produções que integram o circuito para os pequenos são Doralice, a Menina Descalça, de Airton De Oliveira; O Hipnotizador de Jacarés, de Dilmar Messias, e A Arca de Noé, de Zé Adão Barbosa. Veja mais informações abaixo:

As peças e os dias das sessões:

Cuco – A linguagem dos bebês no teatro

Quarta e quinta, às 17h e às 19h, no Instituto Ling. Voltada para crianças de zero a três anos, a peça da Cia. Caixa do Elefante transforma a manipulação de objetos em histórias e brincadeiras. O espetáculo está em cartaz desde 2012.

Para Sempre Terra do Nunca

Dias 14 e 15 de janeiro, às 17h, no Teatro Novo DC. O texto de 2012 assinado por Ronald Radde apresenta uma Terra do Nunca abandonada. Para reanimar o lugar, entram em cena personagens como Branca de Neve, Cinderela e Peter Pan.

A Dama e o Vagabundo em Paris

Dias 21 e 22 de janeiro, às 17h, no Teatro Novo DC. A história de amor entre os dois cães segue viva na memória de crianças e adultos com o filme da Disney de 1955. O enredo ganha outro foco no palco: o cuidado com os animais. O musical da Cia Teatro Novo estreou em março passado e também tem roteiro de Ronald Radde, ao lado de Daniel Anillo.

Doralice, A Menina Descalça

Dias 28 e 29 de janeiro, às 17h, no Teatro Novo DC. A história de uma menina que, junto de sua mãe, trabalha catando lixo. Criativa, a garota vive inventando histórias com seu amigo imaginário. A peça da Cia Vento Minuano estreou em outubro.

O Hipnotizador de Jacarés

Dias 4 e 5 de fevereiro, às 17h, no Teatro Novo DC. Há 10 anos em cartaz, a peça do Circo Girassol mostra os palhaços Serragem, Farinha e Farofa entrando em cena para hipnotizar um "feroz" jacaré.

É Proibido Miar

Dias 11 e 12 de fevereiro, às 17h, no Teatro Novo DC. A MA Companhia – Teatro, dança e assemelhados apresenta desde 2015 a adaptação do livro homônimo de Pedro Bandeira. O grupo explora o potencial criativo da audiodescrição e da linguagem Libras na história do cão Bingo, que não vê problema em miar como um gato.

A Arca de Noé

Dias 18 e 19 de fevereiro, às 17h, no Teatro Novo DC. Montagem mais recente do diretor Zé Adão Barbosa para o clássico infantil de Vinicius de Moraes, A Arca de Noé é inspirada nos poemas que depois viraram sucesso em disco. Na história, uma trupe de artistas circenses conta o que aconteceu com os bichos depois que as águas do dilúvio baixaram e a arca de Noé desceu à terra.