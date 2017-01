Venda de ingressos para o Porto Verão Alegre começa nesta terça

Alta temporada

O Porto Verão Alegre 2017 terá início no sábado (7/1), mas os ingressos antecipados começam a ser vendidos nesta terça-feira (3/1), em diferentes pontos da Capital: no Praia de Belas Shopping, no DC Shopping e nas lojas Multisom da Andradas, 1.001, e do Shopping Iguatemi. Com preços entre R$ 20 e R$ 30, os bilhetes também podem ser comprados pela internet. As peças que serão exibidas no Theatro São Pedro e no Teatro do Bourbon Country terão ingressos vendidos apenas nas respectivas bilheterias.

O festival contará com 68 espetáculos, em diversos teatros de Porto Alegre, entre o sábado (7/1) e o dia 19 de fevereiro. Entre os destaques da programação, está o espetáculo Caio do céu, coproduzido pelo Porto Verão Alegre, que homenageia a obra do escritor Caio Fernando Abreu. A direção é de Luís Artur Nunes, e o roteiro é de Deborah Finocchiaro, que atua ao lado de Fernando Sessé. As sessões serão no sábado (7/1) e domingo (8/1), no Theatro São Pedro. Haverá uma pré-estreia para convidados na sexta (6/1).

Oito espetáculos terão sua estreia no festival, que contará também com a Mostra de Teatro Infantil Ronald Radde, em homenagem ao diretor e dramaturgo da Cia. Teatro Novo que morreu em 2016. Alguns espetáculos terão tradução em Libras: Caio do céu; Pois é, vizinha... (apenas em 13/1), GPS Gaza (apenas em 18/1), Danke e É proibido miar. Estes dois últimos também terão audiodescrição. A programação completa está no site do Porto Verão Alegre.