Espetáculo sobre a vida de uma travesti completa 15 anos com novas sessões em Porto Alegre

Debutante

Pelo menos dois motivos contribuem para a permanência de um espetáculo em cartaz durante uma década e meia. Um deles, evidentemente, é a presença constante do público. O outro é a crença do artista na relevância do projeto mesmo depois de tanto tempo. Borboletas de SOL de Asas Magoadas, solo da atriz Evelyn Ligocki sobre a vida de uma travesti, cumpre os dois requisitos. Para celebrar os 15 anos em cartaz, Evelyn realiza sessões de hoje a quinta-feira, no Teatro de Arena, dentro da programação do Porto Verão Alegre, e lança oficialmente nesta semana o Canal da Betty, a personagem da peça, no YouTube.

Leia todas as matérias sobre Espetáculos

Desde a estreia de Borboletas..., em 2002, a questão trans ganhou mais visibilidade no Brasil e no mundo, inspirando artistas de diferentes áreas a tratar da necessidade de reconhecimento dessa comunidade e denunciar a violência física e simbólica à qual é submetida. Exemplo recente dessa repercussão nos palcos é o excelente espetáculo BR-Trans (2013), cujo sucesso rendeu ao ator Silvero Pereira um convite para estrelar a próxima novela das nove, A Força do Querer. BR-Trans e Borboletas... têm procedimentos distintos: enquanto Silvero realiza um espetáculo de teor performático, Evelyn se fixa no formato mais tradicional do teatro, com uma personagem dramática.

— São diferenças de estética, mas temos os mesmos objetivos — pondera a atriz, que também assina o texto e a direção. — Em primeiro lugar, falar da importância de parar com esse monte de assassinatos de travestis no país. Em segundo, queremos que as pessoas tenham contato com esse tema.

Evelyn defende a inclusão de questões de gênero nos currículos escolares, entre outros motivos, para criar uma consciência desde cedo e coibir o bullying que afasta crianças do colégio. Observa com pesar, por outro lado, que a realidade registrada em sua pesquisa para o espetáculo, há 15 anos, não mudou significativamente:

— O espetáculo se transformou, foi amadurecendo, assim como eu. Mas a realidade das travestis mudou muito pouco. Algumas conseguem estudar, entrar no mercado, mas muitas ainda trabalham na prostituição.

Passagens tristes e momentos mais leves

A pesquisa de Evelyn começou nas ruas, mas houve uma preocupação em não estereotipar a personagem Betty, que é uma prostituta de baixa renda. Sua história de vida, que é parte fundamental do espetáculo, é inspirada em conversas da atriz com travestis e transexuais que conheceu por meio da associação Igualdade RS, que luta pelos direitos desses grupos.

— Não quis falar só da vida delas nas ruas. O espetáculo aborda isso, mas vai além. É comédia, drama, passa por vários gêneros, assim como a vida da gente. Tem momentos light e outros tristes. Os problemas que elas vivem são muito piores do que os das pessoas em posições mais privilegiadas.

As primeiras temporadas de Borboletas... ajudaram a projetar Evelyn. Em 2003, ganhou um troféu especial de revelação no Prêmio Açorianos. Em 2004, viveu o papel-título na montagem de Antígona, de Sófocles, assinada por Luciano Alabarse, que a escalou novamente no ano seguinte em Heldenplatz, de Thomas Bernhard. Depois, a atriz passou cerca de seis anos morando em Campinas e São Paulo, onde trabalhou com o reconhecido grupo Os Satyros. Seus projetos incluem o longa Heavyweight, docudrama sobre o lutador de UFC Fabricio Werdum (Evelyn vive a mãe dele) com previsão de lançamento para este ano. E a trajetória de Borboletas..., como se pode imaginar pelo entusiasmo dela, continuará:

— Tenho carinho pela personagem. Já faz parte da minha vida, é como uma missão.

BORBOLETAS DE SOL DE ASAS MAGOADAS

Desta terça (14/2) a quinta-feira (16/2), às 21h.

Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), fone (51) 3226-0242, em Porto Alegre.

Ingressos: antecipados a R$ 30 (inteira), R$ 24 (sócio do Clube do Assinante e acompanhante) e R$ 20 (meia-entrada); no teatro, duas horas antes de cada sessão, a R$ 40 (inteira), R$ 32 (sócio do Clube do Assinante e acompanhante) e R$ 20 (meia-entrada).

Pontos de venda: Praia de Belas Shopping (terceiro andar) desta terça a quinta, das 10h às 22h; DC Shopping (Casarão Verde, loja 133) desta terça a quinta, das 10h às 19h; Multisom do Iguatemi (térreo) desta terça a quinta, das 10h às 22h; e Multisom do Centro (Rua dos Andradas, 1.001) de hoje a quinta, das 9h às 18h.